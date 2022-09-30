30 сентября 2022

В Челябинске летчики сделали небесный подарок погибшему на Украине товарищу. Видео

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День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., фуражка, летчик
Челябинский летчик погиб при исполнении обязанностей в рамках проведения спецоперации на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Над селом Халитово Кунашакского района Челябинской области летчики особым образом поздравили с 35-летним юбилеем своего земляка, летчика Равиля Гаттарова, погибшего на территории Украины. Видео небесного подарка прислали читатели URA.RU.

«Гульнара! Гульнара, это в честь нашего Равиля. Сегодня День рождения… было бы. В честь нашего Равиля сегодня летают самолеты. Ему было бы сегодня 35 лет. Слава героям!», — говорит женский голос за кадром, в котором слышны слезы.

Летчик Равиль Гаттаров погиб при исполнении обязанностей в рамках проведения спецоперации на Украине. Авторы видео пожелали родным героя сил и мужества.

О начале спецоперации на территории Украины Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины.

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Над селом Халитово Кунашакского района Челябинской области летчики особым образом поздравили с 35-летним юбилеем своего земляка, летчика Равиля Гаттарова, погибшего на территории Украины. Видео небесного подарка прислали читатели URA.RU. «Гульнара! Гульнара, это в честь нашего Равиля. Сегодня День рождения… было бы. В честь нашего Равиля сегодня летают самолеты. Ему было бы сегодня 35 лет. Слава героям!», — говорит женский голос за кадром, в котором слышны слезы. Летчик Равиль Гаттаров погиб при исполнении обязанностей в рамках проведения спецоперации на Украине. Авторы видео пожелали родным героя сил и мужества. О начале спецоперации на территории Украины Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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