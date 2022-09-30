30 сентября 2022

Киссинджер оценил попытки США включить Украину в НАТО

Киссинджер: США ведут не мудрую политику, пытаясь включить Украину в НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Попытки Вашингтона включить Украину в НАТО неразумны, считает бывший госсекретарь США Генри Киссинджер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер назвал попытки Вашингтона включить Украину в Североатлантический альянс глупыми. Об этом сообщается на официальном сайте Совета по международным отношениям.

«Я думаю, это не мудрая американская политика — пытаться включить Украину в НАТО», — сказал Киссинджер. Об этом говорится на официальном сайте Совета по международным отношениям США.

Ранее стало известно о том, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Заявка на вступление уже подписана. По словам Зеленского, это решение является «определяющим шагом».

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Украина — это «кровавый мясник», который хочет вступить в «НАТОвскую помойку». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима и нацбатов, а также денацификации и демилитаризации украинской стороны.

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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер назвал попытки Вашингтона включить Украину в Североатлантический альянс глупыми. Об этом сообщается на официальном сайте Совета по международным отношениям. «Я думаю, это не мудрая американская политика — пытаться включить Украину в НАТО», — сказал Киссинджер. Об этом говорится на официальном сайте Совета по международным отношениям США. Ранее стало известно о том, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Заявка на вступление уже подписана. По словам Зеленского, это решение является «определяющим шагом». По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Украина — это «кровавый мясник», который хочет вступить в «НАТОвскую помойку». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима и нацбатов, а также денацификации и демилитаризации украинской стороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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