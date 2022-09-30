Россия заблокировала в ООН резолюцию США, осуждающую референдумы

Россия заветировала резолюцию СБ ООН о непризнании референдумовФото: Drew Angerer / Getty Images)
Россия наложила вето на резолюцию США и Албании в Совбезе ООН о непризнании итогов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. При этом от голосования воздержались Китай, Бразилия, Индия и Габон.
«Мы вынуждены констатировать, что некоторые из наших коллег по совету достигли своего дна. Нарушены даже те немногие приличия, которые, как нам казалось, еще оставались в этом зале», — высказался постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя. Трансляция велась в YouTube-канале ООН. «Сожалеем, что вместо того чтобы руководствоваться Уставом, Антонио Гутерреш предпочел стать инструментом для воздействия на государства-члены ООН в преддверии обсуждения вопроса о референдумах в Генассамблее», — оценил ситуацию заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Президент РФ Владимир Путин подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным, главой ЛНР Леонидом Пасечником, руководителями Запорожской и Херсонской областей Евгением Балицким и Владимиром Сальдо договоры о присоединении данных территорий к России. После церемонии они пожали руки и вместе проскандировали: «Россия!»
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Россия наложила вето на резолюцию США и Албании в Совбезе ООН о непризнании итогов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. При этом от голосования воздержались Китай, Бразилия, Индия и Габон. «Мы вынуждены констатировать, что некоторые из наших коллег по совету достигли своего дна. Нарушены даже те немногие приличия, которые, как нам казалось, еще оставались в этом зале», — высказался постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя. Трансляция велась в YouTube-канале ООН. «Сожалеем, что вместо того чтобы руководствоваться Уставом, Антонио Гутерреш предпочел стать инструментом для воздействия на государства-члены ООН в преддверии обсуждения вопроса о референдумах в Генассамблее», — оценил ситуацию заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Президент РФ Владимир Путин подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным, главой ЛНР Леонидом Пасечником, руководителями Запорожской и Херсонской областей Евгением Балицким и Владимиром Сальдо договоры о присоединении данных территорий к России. После церемонии они пожали руки и вместе проскандировали: «Россия!»