Россия заблокировала в ООН резолюцию США, осуждающую референдумы

01 октября 2022 в 01:43 Размер текста - 17 +

Россия заветировала резолюцию СБ ООН о непризнании референдумов Фото: Drew Angerer / Getty Images) Россия наложила вето на резолюцию США и Албании в Совбезе ООН о непризнании итогов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. При этом от голосования воздержались Китай, Бразилия, Индия и Габон. «Мы вынуждены констатировать, что некоторые из наших коллег по совету достигли своего дна. Нарушены даже те немногие приличия, которые, как нам казалось, еще оставались в этом зале», — высказался постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя. Трансляция велась в YouTube-канале ООН. «Сожалеем, что вместо того чтобы руководствоваться Уставом, Антонио Гутерреш предпочел стать инструментом для воздействия на государства-члены ООН в преддверии обсуждения вопроса о референдумах в Генассамблее», — оценил ситуацию заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Президент РФ Владимир Путин подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным, главой ЛНР Леонидом Пасечником, руководителями Запорожской и Херсонской областей Евгением Балицким и Владимиром Сальдо договоры о присоединении данных территорий к России. После церемонии они пожали руки и вместе проскандировали: «Россия!»

Россия наложила вето на резолюцию США и Албании в Совбезе ООН о непризнании итогов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. При этом от голосования воздержались Китай, Бразилия, Индия и Габон. «Мы вынуждены констатировать, что некоторые из наших коллег по совету достигли своего дна. Нарушены даже те немногие приличия, которые, как нам казалось, еще оставались в этом зале», — высказался постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя. Трансляция велась в YouTube-канале ООН. «Сожалеем, что вместо того чтобы руководствоваться Уставом, Антонио Гутерреш предпочел стать инструментом для воздействия на государства-члены ООН в преддверии обсуждения вопроса о референдумах в Генассамблее», — оценил ситуацию заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Президент РФ Владимир Путин подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным, главой ЛНР Леонидом Пасечником, руководителями Запорожской и Херсонской областей Евгением Балицким и Владимиром Сальдо договоры о присоединении данных территорий к России. После церемонии они пожали руки и вместе проскандировали: «Россия!»