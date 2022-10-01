Экспорт газа в Европу по «Турецкому потоку» упал на четверть

Поставки газа по «Турецкому потоку» сократились за месяц на четверть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Объем экспорта российского газа в Евросоюз (ЕС) по газопроводу «Турецкий поток» по состоянию на конец сентября сократился на четверть в сравнении с августом. Об этом свидетельствуют данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

«29 сентября из России в ЕС было экспортировано, по расчетам „Ведомостей“, около 74,5 млн. куб. м. газа, из них 42,5 млн. куб. м. — через Украину. В начале сентября суточный экспорт в ЕС составлял около 86 млн куб. м, из которых почти 43 млн приходилось на „Турецкий поток“. После начала снижения прокачки по „Северному потоку“ „Турецкий поток“ был загружен на полную мощность: суточные объемы экспорта в ЕС по нему достигали 47,1 млн куб. м», — пишет газета «Ведомости».

Издание провело расчеты, согласно данным ENTSOG и пришли к тому, что поставки газа сократились практически на четверть. По словам заместителя гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, возможно это связано с временным снижением заявок на газ со стороны покупателей в ЕС.

Ранее оператора «Турецкого потока» досрочно лишили экспортной лицензии. Тем не менее, как пишет газета, это не должно повлиять на газовые поставки. Лишение лицензии связано с санкциями ЕС, пишет RT. Также президент Турции Эрдоган говорил о том, что Европа сама виновата в газовом кризисе, сообщает «Национальная служба новостей».

«Турецкий поток» идет из Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря в европейскую часть Турции, его протяженность 1100 километров. Он снабжает газом южную и юго-восточную Европу.