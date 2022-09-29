Оператора «Турецкого потока» досрочно лишили экспортной лицензии из-за санкций ЕС 30 сентября 2022 в 00:30 Размер текста - 17 + Из-за санкций ЕС у оператора «Турецкого потока» отозвали лицензию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции Евросоюза привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у оператора «Турецкого потока» South Stream Transport B.V. Официальное уведомление об этом направили власти Нидерландов. «В результате введения новых санкций 18 сентября 2022 года была досрочно отозвана экспортная лицензия компании South Stream Transport B.V. — оператора морского газопровода „Турецкий поток“, по которому российский газ транспортируется через Черное море для потребителей в Турции и европейских странах», — говорится в сообщении компании. Уточняется, что ограничительные меры запрещают поставку товаров в Россию и предоставление услуг, в частности технической помощи и обслуживания. Однако санкции не предполагают остановку поставок газа. Оператор заверил, что в результате рестрикций домохозяйства Турции не пострадают. «Турецкий поток» идет из Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря в европейскую часть Турции, его протяженность 1100 километров. Он снабжает газом южную и юго-восточную Европу. Летом работа газопровода была приостановлена, но уже спустя 9 дней профилактические работы были завершены. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом отмечал, что европейские партнеры должны поблагодарить Анкару за то, что она обеспечивает транзит российского газа. Санкции Евросоюза привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у оператора «Турецкого потока» South Stream Transport B.V. Официальное уведомление об этом направили власти Нидерландов. «В результате введения новых санкций 18 сентября 2022 года была досрочно отозвана экспортная лицензия компании South Stream Transport B.V. — оператора морского газопровода „Турецкий поток“, по которому российский газ транспортируется через Черное море для потребителей в Турции и европейских странах», — говорится в сообщении компании. Уточняется, что ограничительные меры запрещают поставку товаров в Россию и предоставление услуг, в частности технической помощи и обслуживания. Однако санкции не предполагают остановку поставок газа. Оператор заверил, что в результате рестрикций домохозяйства Турции не пострадают. «Турецкий поток» идет из Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря в европейскую часть Турции, его протяженность 1100 километров. Он снабжает газом южную и юго-восточную Европу. Летом работа газопровода была приостановлена, но уже спустя 9 дней профилактические работы были завершены. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом отмечал, что европейские партнеры должны поблагодарить Анкару за то, что она обеспечивает транзит российского газа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям