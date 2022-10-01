Конституционный суд РФ проверит договоры о расширении России

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Клипарт. Санкт-Петербург., конституционный суд рф
Обращения президента РФ в Конституционный суд принято к рассмотрению Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Конституционный суд РФ проверит договоры о расширении России. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

«Обращение принято к рассмотрению», — сообщается на сайте. Ранее в Конституционный суд поступило обращение президента РФ Владимира Путина о проверке международных договоров о принятии в состав РФ новых территорий: Донбасса, Запорожья, а также Херсонской области. Всего поступило четыре обращения, по одному на каждую территорию.

С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях РФ проходили референдумы о присоединении их к России. По итогу, большинство проголосовали за вхождение в состав России. Затем, 30 сентября президент России подписал Договоры о принятии этих территорий. В Донбассе также прошли торжественные митинги в честь присоединения к России. После реакции ООН, Россия наложила вето на резолюцию организации о непризнании итогов референдумов, сообщает RT. В свою очередь, в НАТО заявили, что осуждает вхождение новых территорий в состав России, пишет «Национальная служба новостей».

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Конституционный суд РФ проверит договоры о расширении России. Об этом сообщается на официальном сайте суда. «Обращение принято к рассмотрению», — сообщается на сайте. Ранее в Конституционный суд поступило обращение президента РФ Владимира Путина о проверке международных договоров о принятии в состав РФ новых территорий: Донбасса, Запорожья, а также Херсонской области. Всего поступило четыре обращения, по одному на каждую территорию. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях РФ проходили референдумы о присоединении их к России. По итогу, большинство проголосовали за вхождение в состав России. Затем, 30 сентября президент России подписал Договоры о принятии этих территорий. В Донбассе также прошли торжественные митинги в честь присоединения к России. После реакции ООН, Россия наложила вето на резолюцию организации о непризнании итогов референдумов, сообщает RT. В свою очередь, в НАТО заявили, что осуждает вхождение новых территорий в состав России, пишет «Национальная служба новостей».
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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