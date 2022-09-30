В Донбассе прошли торжественные митинги в честь присоединения к России. Видео

30 сентября 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

Жители новых регионов России вышли на митинги в честь присоединения к России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России После подписания договоров о присоединении Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей к России, жители этих регионов вышли на торжественные митинги. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU. «Люди из присоединенных регионов вышли на улицы, украшенные российскими флагами, чтобы отметить этот праздник», — рассказали корреспонденты URA.RU. Отмечается, что каждый из жителей этих регионов прошел через испытания для того, чтобы этот день наступил. Вышедшие на митинги спели гимн России, осознавая, что теперь они стали гражданами России навсегда. Ранее жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине, с 23 по 27 сентября голосовали по вопросу вступления своих регионов в состав РФ. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России, а в ДНР — 99,23%. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. 30 сентября президент России Владимир Путин вместе с главами освобожденных территорий Украины подписал соглашения и вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья.

После подписания договоров о присоединении Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей к России, жители этих регионов вышли на торжественные митинги. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU. «Люди из присоединенных регионов вышли на улицы, украшенные российскими флагами, чтобы отметить этот праздник», — рассказали корреспонденты URA.RU. Отмечается, что каждый из жителей этих регионов прошел через испытания для того, чтобы этот день наступил. Вышедшие на митинги спели гимн России, осознавая, что теперь они стали гражданами России навсегда. Ранее жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине, с 23 по 27 сентября голосовали по вопросу вступления своих регионов в состав РФ. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России, а в ДНР — 99,23%. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. 30 сентября президент России Владимир Путин вместе с главами освобожденных территорий Украины подписал соглашения и вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья.