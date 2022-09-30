Челябинский педагог вошел в пятерку призеров «Учителя года России — 2022»

Учитель английского языка лицея №95 Челябинска Вероника Мушкарина поборется за главный приз Фото: Илья Московец © URA.RU

Учитель английского языка академического лицея №95 города Челябинска Вероника Мушкарина вошла в пятерку призеров конкурса «Учитель года России — 2022». Она продолжит борьбу за главный приз — Большого хрустального пеликана.

«Пятерке призеров предстоит побороться за победу в третьем туре, который пройдет в Москве 3 октября. На заключительном испытании „Педагогический совет“ конкурсанты обсудят с министром просвещения России Сергеем Кравцовым актуальные задачи современного образования и предложат свои идеи по его развитию», — сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

В пятерку финалистов также вошли педагоги из Ноябрьска (ЯНАО), Макеевки (ДНР), Грозного, Орехово-Зуево. Имя учителя года станет известно 5 октября.