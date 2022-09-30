30 сентября 2022

Челябинский педагог вошел в пятерку призеров «Учителя года России — 2022»

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Призер всероссийского конкурса «Учитель года - 2014» Анна Стельмахович в родной школе № 5. Магнитогорск, учитель года, награда, малый хрустальный пеликан, хрустальный пеликан
Учитель английского языка лицея №95 Челябинска Вероника Мушкарина поборется за главный приз Фото:

Учитель английского языка академического лицея №95 города Челябинска Вероника Мушкарина вошла в пятерку призеров конкурса «Учитель года России — 2022». Она продолжит борьбу за главный приз — Большого хрустального пеликана.

«Пятерке призеров предстоит побороться за победу в третьем туре, который пройдет в Москве 3 октября. На заключительном испытании „Педагогический совет“ конкурсанты обсудят с министром просвещения России Сергеем Кравцовым актуальные задачи современного образования и предложат свои идеи по его развитию», — сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

В пятерку финалистов также вошли педагоги из Ноябрьска (ЯНАО), Макеевки (ДНР), Грозного, Орехово-Зуево. Имя учителя года станет известно 5 октября.

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Учитель английского языка академического лицея №95 города Челябинска Вероника Мушкарина вошла в пятерку призеров конкурса «Учитель года России — 2022». Она продолжит борьбу за главный приз — Большого хрустального пеликана. «Пятерке призеров предстоит побороться за победу в третьем туре, который пройдет в Москве 3 октября. На заключительном испытании „Педагогический совет“ конкурсанты обсудят с министром просвещения России Сергеем Кравцовым актуальные задачи современного образования и предложат свои идеи по его развитию», — сообщается на сайте Минпросвещения РФ. В пятерку финалистов также вошли педагоги из Ноябрьска (ЯНАО), Макеевки (ДНР), Грозного, Орехово-Зуево. Имя учителя года станет известно 5 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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