«Газпром» подтвердил «нулевые поставки» газа из РФ

Подача российского газа через территорию Австрии приостановлена из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации. Об этом сообщил «Газпром».
«Транспортировка российского газа по контрактам ООО „Газпром экспорт“ через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации», — сообщается в telegram-канале «Газпрома». В энергокомпании объяснили, что причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября. Уточняется, что «Газпром» вместе с итальянскими покупателями уже работает над решением проблемы.
Ранее крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni доложила о «нулевых поставках» газа из РФ. Как сообщили в энергокомпании, сегодняшние поставки российского газа в Eni через точку входа в Тарвизио будут нулевыми.
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Подача российского газа через территорию Австрии приостановлена из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации. Об этом сообщил «Газпром». «Транспортировка российского газа по контрактам ООО „Газпром экспорт“ через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации», — сообщается в telegram-канале «Газпрома». В энергокомпании объяснили, что причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября. Уточняется, что «Газпром» вместе с итальянскими покупателями уже работает над решением проблемы. Ранее крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni доложила о «нулевых поставках» газа из РФ. Как сообщили в энергокомпании, сегодняшние поставки российского газа в Eni через точку входа в Тарвизио будут нулевыми.