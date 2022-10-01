«Газпром» подтвердил «нулевые поставки» газа из РФ

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, федоров александр
Причина приостановки подачи газа связана с регулятивными изменениями в Австрии Фото:
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Подача российского газа через территорию Австрии приостановлена из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации. Об этом сообщил «Газпром».

«Транспортировка российского газа по контрактам ООО „Газпром экспорт“ через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации», — сообщается в telegram-канале «Газпрома». В энергокомпании объяснили, что причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября. Уточняется, что «Газпром» вместе с итальянскими покупателями уже работает над решением проблемы.

Ранее крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni доложила о «нулевых поставках» газа из РФ. Как сообщили в энергокомпании, сегодняшние поставки российского газа в Eni через точку входа в Тарвизио будут нулевыми.

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Подача российского газа через территорию Австрии приостановлена из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации. Об этом сообщил «Газпром». «Транспортировка российского газа по контрактам ООО „Газпром экспорт“ через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации», — сообщается в telegram-канале «Газпрома». В энергокомпании объяснили, что причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября. Уточняется, что «Газпром» вместе с итальянскими покупателями уже работает над решением проблемы. Ранее крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni доложила о «нулевых поставках» газа из РФ. Как сообщили в энергокомпании, сегодняшние поставки российского газа в Eni через точку входа в Тарвизио будут нулевыми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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