Крупнейшая энергокомпания Европы доложила о «нулевых поставках» газа из РФ

Поставки российского газа в Италию будут «нулевыми». Об этом сообщила крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni.
«„Газпром“ сообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодня объемы газа, заявив, что поставка газа через Австрию невозможна. Сегодняшние поставки российского газа в Eni через точку входа в Тарвизио будут нулевыми. Eni предоставит обновления, если поставки будут восстановлены», — сообщается на сайте Eni.
В мае Eni согласилась оплачивать российский газ рублями, сообщает телеканал «Царьград». Однако позже «Газпром» сократил поставки в Италию. В конце августа Eni заявила, что получит за сутки на 7 млн меньше российского газа, передает RT.
Поставки газа в Европу осложнены из-за аварий на «Северных потоках». На газопроводах резко упало давление, там произошли утечки газа. Причиной стали физические повреждения на трубопроводах. «Северный поток» поставлял топливо в Европу, поэтому в случае невозможности восстановления в Европе возрастут экономические сложности, заявлял URA.RU депутат Госдумы Михаил Делягин.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews
Поставки российского газа в Италию будут «нулевыми». Об этом сообщила крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni. «„Газпром“ сообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодня объемы газа, заявив, что поставка газа через Австрию невозможна. Сегодняшние поставки российского газа в Eni через точку входа в Тарвизио будут нулевыми. Eni предоставит обновления, если поставки будут восстановлены», — сообщается на сайте Eni. В мае Eni согласилась оплачивать российский газ рублями, сообщает телеканал «Царьград». Однако позже «Газпром» сократил поставки в Италию. В конце августа Eni заявила, что получит за сутки на 7 млн меньше российского газа, передает RT. Поставки газа в Европу осложнены из-за аварий на «Северных потоках». На газопроводах резко упало давление, там произошли утечки газа. Причиной стали физические повреждения на трубопроводах. «Северный поток» поставлял топливо в Европу, поэтому в случае невозможности восстановления в Европе возрастут экономические сложности, заявлял URA.RU депутат Госдумы Михаил Делягин.