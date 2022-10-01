Global Research: Байден — самый опасный президент США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Байден. Кургана , байден, фото байдена, джо байден
Как сообщается Global Research, администрация США сознательно спровоцировала конфликт на Украине Фото:

Президент США Джо Байден проводит наименее осторожную внешнюю политику из всех американских президентов из-за конфликтов на Украине и Тайване. Об этом сообщает Global Research.

«Учитывая стремление администрации США к глобальному конфликту на двух разных фронтах, можно легко утверждать, что Байден на самом деле проводит наименее осторожную внешнюю политику из всех президентов в истории», — пишет организация. Global Research объясняет свою позицию тем, что Байден клянется начать войну с Китаем, если тот нападет на Тайвань, а также вкладывает миллиарды долларов конфликт в Украине.

Ранее в турецкой газете Yeni Safak объяснили, почему США не выгоден мир на Украине. Согласно информации в газете, украинский конфликт позволяет американским экспортерам сжиженного природного газа захватить европейский мировой рынок.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Президент США Джо Байден проводит наименее осторожную внешнюю политику из всех американских президентов из-за конфликтов на Украине и Тайване. Об этом сообщает Global Research. «Учитывая стремление администрации США к глобальному конфликту на двух разных фронтах, можно легко утверждать, что Байден на самом деле проводит наименее осторожную внешнюю политику из всех президентов в истории», — пишет организация. Global Research объясняет свою позицию тем, что Байден клянется начать войну с Китаем, если тот нападет на Тайвань, а также вкладывает миллиарды долларов конфликт в Украине. Ранее в турецкой газете Yeni Safak объяснили, почему США не выгоден мир на Украине. Согласно информации в газете, украинский конфликт позволяет американским экспортерам сжиженного природного газа захватить европейский мировой рынок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...