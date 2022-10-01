Президент США Джо Байден проводит наименее осторожную внешнюю политику из всех американских президентов из-за конфликтов на Украине и Тайване. Об этом сообщает Global Research.
«Учитывая стремление администрации США к глобальному конфликту на двух разных фронтах, можно легко утверждать, что Байден на самом деле проводит наименее осторожную внешнюю политику из всех президентов в истории», — пишет организация. Global Research объясняет свою позицию тем, что Байден клянется начать войну с Китаем, если тот нападет на Тайвань, а также вкладывает миллиарды долларов конфликт в Украине.
Ранее в турецкой газете Yeni Safak объяснили, почему США не выгоден мир на Украине. Согласно информации в газете, украинский конфликт позволяет американским экспортерам сжиженного природного газа захватить европейский мировой рынок.
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Президент США Джо Байден проводит наименее осторожную внешнюю политику из всех американских президентов из-за конфликтов на Украине и Тайване. Об этом сообщает Global Research. «Учитывая стремление администрации США к глобальному конфликту на двух разных фронтах, можно легко утверждать, что Байден на самом деле проводит наименее осторожную внешнюю политику из всех президентов в истории», — пишет организация. Global Research объясняет свою позицию тем, что Байден клянется начать войну с Китаем, если тот нападет на Тайвань, а также вкладывает миллиарды долларов конфликт в Украине. Ранее в турецкой газете Yeni Safak объяснили, почему США не выгоден мир на Украине. Согласно информации в газете, украинский конфликт позволяет американским экспортерам сжиженного природного газа захватить европейский мировой рынок.