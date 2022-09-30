В Турции объяснили, почему США не выгоден мир на Украине

Yeni Safak: переговоры Украины и РФ приведут к снижению продаж американского СПГ

01 октября 2022 в 09:25 Размер текста - 17 +

По словам издания, США и не выгоден мир на Украине, так как это скажется на энергетической отрасли американской стороны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине выгоден для США тем, что позволяет американским экспортерам сжиженного природного газа (СПГ) захватить европейский мировой рынок. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak. «[После отказа Европы от поставок российского газа] <…> американские экспортеры СПГ (сжиженного природного газа) захватили европейский газовый рынок. <…> В случае возможного мира [Украины и России] продажи снова снизятся; следовательно, отказ от трубопровода [Северного потока] пойдет на пользу этим компаниям и США», — пишет газета. Авторы материала уточняют, что текущие утечка в газопроводе Nord Stream, по которому газ из России поступает в Европу, изменила уравнение энергетики в пользу США. И если Москва и Киев придут к соглашению, это будет невыгодно американской стороне, так как снизятся продажи СПГ. Ранее в Турции привели доказательства непричастности РФ к диверсии на «Северных потоках», так как это просто невыгодно России. Также экс-президент США Дональд Трамп предложил стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Тем не менее, пишет MK , президент США Джо Байден продолжает рассчитывать на дипломатическое урегулирование украинского конфликта. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин сомневается в том, что Запад позволит Киеву вступать в переговоры с Москвой, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель, защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Конфликт на Украине выгоден для США тем, что позволяет американским экспортерам сжиженного природного газа (СПГ) захватить европейский мировой рынок. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak. «[После отказа Европы от поставок российского газа] <…> американские экспортеры СПГ (сжиженного природного газа) захватили европейский газовый рынок. <…> В случае возможного мира [Украины и России] продажи снова снизятся; следовательно, отказ от трубопровода [Северного потока] пойдет на пользу этим компаниям и США», — пишет газета. Авторы материала уточняют, что текущие утечка в газопроводе Nord Stream, по которому газ из России поступает в Европу, изменила уравнение энергетики в пользу США. И если Москва и Киев придут к соглашению, это будет невыгодно американской стороне, так как снизятся продажи СПГ. Ранее в Турции привели доказательства непричастности РФ к диверсии на «Северных потоках», так как это просто невыгодно России. Также экс-президент США Дональд Трамп предложил стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Тем не менее, пишет MK, президент США Джо Байден продолжает рассчитывать на дипломатическое урегулирование украинского конфликта. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин сомневается в том, что Запад позволит Киеву вступать в переговоры с Москвой, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель, защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.