Конфликт на Украине выгоден для США тем, что позволяет американским экспортерам сжиженного природного газа (СПГ) захватить европейский мировой рынок. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak.
«[После отказа Европы от поставок российского газа] <…> американские экспортеры СПГ (сжиженного природного газа) захватили европейский газовый рынок. <…> В случае возможного мира [Украины и России] продажи снова снизятся; следовательно, отказ от трубопровода [Северного потока] пойдет на пользу этим компаниям и США», — пишет газета. Авторы материала уточняют, что текущие утечка в газопроводе Nord Stream, по которому газ из России поступает в Европу, изменила уравнение энергетики в пользу США. И если Москва и Киев придут к соглашению, это будет невыгодно американской стороне, так как снизятся продажи СПГ.
Ранее в Турции привели доказательства непричастности РФ к диверсии на «Северных потоках», так как это просто невыгодно России. Также экс-президент США Дональд Трамп предложил стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Тем не менее, пишет MK, президент США Джо Байден продолжает рассчитывать на дипломатическое урегулирование украинского конфликта. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин сомневается в том, что Запад позволит Киеву вступать в переговоры с Москвой, пишет RT.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель, защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.
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Конфликт на Украине выгоден для США тем, что позволяет американским экспортерам сжиженного природного газа (СПГ) захватить европейский мировой рынок. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak. «[После отказа Европы от поставок российского газа] <…> американские экспортеры СПГ (сжиженного природного газа) захватили европейский газовый рынок. <…> В случае возможного мира [Украины и России] продажи снова снизятся; следовательно, отказ от трубопровода [Северного потока] пойдет на пользу этим компаниям и США», — пишет газета. Авторы материала уточняют, что текущие утечка в газопроводе Nord Stream, по которому газ из России поступает в Европу, изменила уравнение энергетики в пользу США. И если Москва и Киев придут к соглашению, это будет невыгодно американской стороне, так как снизятся продажи СПГ. Ранее в Турции привели доказательства непричастности РФ к диверсии на «Северных потоках», так как это просто невыгодно России. Также экс-президент США Дональд Трамп предложил стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Тем не менее, пишет MK, президент США Джо Байден продолжает рассчитывать на дипломатическое урегулирование украинского конфликта. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин сомневается в том, что Запад позволит Киеву вступать в переговоры с Москвой, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель, защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.