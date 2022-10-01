В Пермь на несколько дней придет тепло

Самым теплым днем в Перми в этом месяце станет 4 октября

02 октября 2022 в 03:50 Размер текста - 17 +

Во вторник, 4 октября, в Перми ожидается до +18 градусов Фото: Сергей Русанов © URA.RU По данным синоптиков Гидрометцентра России, в ближайшие дни в Перми ожидается потепление, в воскресенье и в понедельник столбик термометра поднимется до отметки в 14 градусов, а во вторник воздух прогреется до +18. В ГИС-центре ПГНИУ также заявляют, что в начале октября ожидается теплая погода. «Первая декада октября будет теплой, на 2—3 градуса теплее климатической нормы, хотя, возможно, аномалия достигнет и 4 градусов. Потепление будет связано с формированием устойчивого антициклона над Казахстаном и югом Западной Сибири», — сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ. В ближайшие три ночи воздух в Перми прогреется до +8. По прогнозам синоптиков, этот месяц будет похож на октябрь 2020 и 2021 годов, но тогда климат был сухим, а в этот раз ожидаются осадки, в горной части региона даже выше нормы. В последние недели октября метеорологи не исключают снег.

По данным синоптиков Гидрометцентра России, в ближайшие дни в Перми ожидается потепление, в воскресенье и в понедельник столбик термометра поднимется до отметки в 14 градусов, а во вторник воздух прогреется до +18. В ГИС-центре ПГНИУ также заявляют, что в начале октября ожидается теплая погода. «Первая декада октября будет теплой, на 2—3 градуса теплее климатической нормы, хотя, возможно, аномалия достигнет и 4 градусов. Потепление будет связано с формированием устойчивого антициклона над Казахстаном и югом Западной Сибири», — сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ. В ближайшие три ночи воздух в Перми прогреется до +8. По прогнозам синоптиков, этот месяц будет похож на октябрь 2020 и 2021 годов, но тогда климат был сухим, а в этот раз ожидаются осадки, в горной части региона даже выше нормы. В последние недели октября метеорологи не исключают снег.