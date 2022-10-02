ВС РФ уничтожили десятки иностранных советников, ударив по зданию СБУ

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Удар по зданию СБУ нанесли ВКС России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате удара Вооруженных сил РФ по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровске оказались уничтожены десятки сотрудников и иностранных советников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«По уточненным данным в результате высокоточного ракетного удара ВКС России 29 сентября с. г. по зданию управления Службы безопасности Украины в городе Днепропетровск уничтожено более 35-ти сотрудников СБУ, в том числе иностранных советников. Около сорока сотрудников СБУ числятся пропавшими без вести», — сообщили в Минобороны РФ во время брифинга.

Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу.

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В результате удара Вооруженных сил РФ по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровске оказались уничтожены десятки сотрудников и иностранных советников. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «По уточненным данным в результате высокоточного ракетного удара ВКС России 29 сентября с. г. по зданию управления Службы безопасности Украины в городе Днепропетровск уничтожено более 35-ти сотрудников СБУ, в том числе иностранных советников. Около сорока сотрудников СБУ числятся пропавшими без вести», — сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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