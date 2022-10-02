ВС РФ уничтожили десятки иностранных советников, ударив по зданию СБУ

02 октября 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

Удар по зданию СБУ нанесли ВКС России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате удара Вооруженных сил РФ по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровске оказались уничтожены десятки сотрудников и иностранных советников. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «По уточненным данным в результате высокоточного ракетного удара ВКС России 29 сентября с. г. по зданию управления Службы безопасности Украины в городе Днепропетровск уничтожено более 35-ти сотрудников СБУ, в том числе иностранных советников. Около сорока сотрудников СБУ числятся пропавшими без вести», — сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу.

В результате удара Вооруженных сил РФ по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровске оказались уничтожены десятки сотрудников и иностранных советников. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «По уточненным данным в результате высокоточного ракетного удара ВКС России 29 сентября с. г. по зданию управления Службы безопасности Украины в городе Днепропетровск уничтожено более 35-ти сотрудников СБУ, в том числе иностранных советников. Около сорока сотрудников СБУ числятся пропавшими без вести», — сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу.