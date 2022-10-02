Дочь умершей украинки отсудила в пермском городе наследство с процентами за 30 лет

03 октября 2022 в 06:17 Размер текста - 17 +

Согласно букве закона, наследница имеет полное право претендовать на имущество матери Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд удовлетворил требования прямой наследницы сбережений умершей жительница Украины. В 1992 году мать истицы сделала вклад в филиале Сбера в городе Березники. Именно на эти деньги претендовала дочь, сообщают СМИ. «Женщина отсудила наследство в виде вклада, сделанного в березниковском филиале Сбера (тогда Союз уже распался, а Сбербанк СССР — еще был). Она также должна получить набежавшие за 30 лет проценты и компенсацию с учетом всех индексаций постсоветских годов», — указано на сайте газеты «Звезда» со ссылкой на пресс-службу горсуда. В сообщении говорится также, что в ходе разбирательства суд не нашел оснований для отказа. Ответчики вправе обжаловать это решение до 20 октября. URA.RU писало ранее, что житель краевой столицы отсудил у Федерального агентства по управлению госимуществом наследство своего отца. По заверениям пермяка, он не успел вступить в законные права, так как находился в местах лишения свободы.

Суд удовлетворил требования прямой наследницы сбережений умершей жительница Украины. В 1992 году мать истицы сделала вклад в филиале Сбера в городе Березники. Именно на эти деньги претендовала дочь, сообщают СМИ. «Женщина отсудила наследство в виде вклада, сделанного в березниковском филиале Сбера (тогда Союз уже распался, а Сбербанк СССР — еще был). Она также должна получить набежавшие за 30 лет проценты и компенсацию с учетом всех индексаций постсоветских годов», — указано на сайте газеты «Звезда» со ссылкой на пресс-службу горсуда. В сообщении говорится также, что в ходе разбирательства суд не нашел оснований для отказа. Ответчики вправе обжаловать это решение до 20 октября. URA.RU писало ранее, что житель краевой столицы отсудил у Федерального агентства по управлению госимуществом наследство своего отца. По заверениям пермяка, он не успел вступить в законные права, так как находился в местах лишения свободы.