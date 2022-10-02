02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

Дочь умершей украинки отсудила в пермском городе наследство с процентами за 30 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Согласно букве закона, наследница имеет полное право претендовать на имущество матери Фото:

Суд удовлетворил требования прямой наследницы сбережений умершей жительница Украины. В 1992 году мать истицы сделала вклад в филиале Сбера в городе Березники. Именно на эти деньги претендовала дочь, сообщают СМИ.

«Женщина отсудила наследство в виде вклада, сделанного в березниковском филиале Сбера (тогда Союз уже распался, а Сбербанк СССР — еще был). Она также должна получить набежавшие за 30 лет проценты и компенсацию с учетом всех индексаций постсоветских годов», — указано на сайте газеты «Звезда» со ссылкой на пресс-службу горсуда.

В сообщении говорится также, что в ходе разбирательства суд не нашел оснований для отказа. Ответчики вправе обжаловать это решение до 20 октября.

URA.RU писало ранее, что житель краевой столицы отсудил у Федерального агентства по управлению госимуществом наследство своего отца. По заверениям пермяка, он не успел вступить в законные права, так как находился в местах лишения свободы.

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Суд удовлетворил требования прямой наследницы сбережений умершей жительница Украины. В 1992 году мать истицы сделала вклад в филиале Сбера в городе Березники. Именно на эти деньги претендовала дочь, сообщают СМИ. «Женщина отсудила наследство в виде вклада, сделанного в березниковском филиале Сбера (тогда Союз уже распался, а Сбербанк СССР — еще был). Она также должна получить набежавшие за 30 лет проценты и компенсацию с учетом всех индексаций постсоветских годов», — указано на сайте газеты «Звезда» со ссылкой на пресс-службу горсуда. В сообщении говорится также, что в ходе разбирательства суд не нашел оснований для отказа. Ответчики вправе обжаловать это решение до 20 октября. URA.RU писало ранее, что житель краевой столицы отсудил у Федерального агентства по управлению госимуществом наследство своего отца. По заверениям пермяка, он не успел вступить в законные права, так как находился в местах лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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