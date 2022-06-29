Пермяк отсудил у госорганов наследство отца

Суд обязал ведомство вернуть наследство, а также выплатить госпошлину Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель Перми отсудил у Федерального агентства по управлению госимуществом наследство своего отца. Ведомство после окончания срока вступления в наследство изъяло денежные средства в пользу бюджета. Как пояснил пермяк, он не успел вступить в право наследство, так как находился в местах лишения свободы, сообщается в решении Ленинского районного суда.

«Взыскать с Российской Федерации в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае в пользу Сесюнина А.Н. денежные средства в сумме 228 895 рублей», — говорится в решении. Также орган должен оплатить госпошлину в размере 5,5 тыс. рублей.

После освобождения из колонии истец обратился к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство. Мужчине отказали, так как все средства уже были перечислены в доход бюджета. В причине этого указали, что истек срок давности принятия наследства. Тогда мужчина обратился в Орджоникидзевский районный суд с требованием восстановить пропущенный срок, а после пошел добиваться права на имущество.