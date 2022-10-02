«Водный Союз» посоветовал фильтровать и кипятить воду

В Кургане проверили качество питьевой воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане проверили качество питьевой воды, которая поступает горожанам через Арбинские очистные сооружения. По результатам независимой экспертизы выяснилось, что вода в распределительной сети города находится на минимальных и допустимых уровнях соответствия требованиям. Однако жителям советуют использовать фильтры или кипятить воду. Об этом сообщается на сайте «Водного Союза».

«На сегодняшний день вода в распределительной сети города соответствует всем современным требованиям. Незначительное превышение нормируемых значений наблюдается только по жесткости. В связи с чем руководство компании „Водный Союз“ рекомендует гражданам доочищать водопроводную воду с помощью бытовых фильтров. Хороший эффект также дает кипячение воды», — сказали в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Экспертиза проводилась из-за сезонных колебаний химического состава воды по таким показателям, как марганец, жесткость и сухой остаток.

Исходя их заключения экспертов, было принято решение разрешить временные отклонения питьевой воды от гигиенических нормативов. «Опираясь на данное заключение и руководствуясь требованиями статьи 23 Федерального закона №416-ФЗ „О водоснабжении и водоотведении“, а также пунктом 76 СанПиН 2.1.3684-21, Управление Роспотребнадзора по Курганской области приняло временные отклонения от гигиенических нормативов по таким показателям, как марганец (не более 1,0 мг/дм3), жесткость (не более 10,5 мг-экв/л) и сухой остаток (не более 1500 мг/л)», — говорится на сайте «Водного Союза». Данные нормы будут действовать до окончания реконструкции ОСВ «Арбинка». Сейчас проект реконструкции направлен в Главгосэкспертизу. Планируется, что реконструкция позволит внедрить более современные методы очистки воды.