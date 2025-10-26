Хоумстейджинг и разговоры по душам: какие необычные услуги предлагают в Кургане

Курганцам готовы предложить дружбу за деньги без нравоучений и советов Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Кургане сфера услуг значительно расширяется, на этом рынке появляются новые специалисты и направления. Самые необычные предложения и их стоимость изучил корреспондент URA.RU.

Разговоры по душам

Если совсем не с кем поговорить, а выговориться очень хочется, за 500 рублей выслушать клиента готов друг или подруга на час. Мотивировать, давать советов и вдохновлять не будут. Это не психолог, а просто готовый побыть рядом человек. Обещает не осуждать и не перебивать. Если надо — вместе поплакать, посмеяться или помолчать.

Хоумстейджинг

Если курганцы долгое время не могут продать свою квартиру, ускорить этот процесс может специалист по хоумстейджингу. Это процесс подготовки недвижимости к продаже с учетом психологических и маркетинговых ходов. Хоумстейджинг помогает будущим владельцам представить свою жизнь в новых стенах.

В Кургане такая услуга пока широко не востребована, но предложить ее готовы за сумму от 5000 рублей. Специалист, который занимается предпрoдaжной пoдготoвкoй жилогo помeщeния, обещает удoрoжаниe объeктa в ценoвoй категоpии, внеся свои изменения в интерьер. Впрочем, любой риэлтор, наверное, даст бесплатный совет по предпродажной подготовке — сделать хотя бы самый простой косметический ремонт или поклеить свежие обои, чтобы интерьер стал более привлекательным.

Свой человек

Встретить родственников, проверить качество товара, забрать какой-то предмет или документ, организовать поездку — все это и многое другое готов выполнить «свой человек». За услугу «свой человек» берет в среднем от 1000 рублей. Среди объявлений можно выбрать разных исполнителей. У некоторых выставлены личные фото. Но прежде, чем доверить незнакомцу какое-то дело, желательно почитать отзывы.

3D сканирование деталей и людей

От 500 рублей за услугу предлагают в Кургане 3D сканирование предметов, деталей, винтажных вещей и даже людей. Это делается с помощью 3D сканера c метрологической точностью до 0,02 миллиметра. Размер предмета может быть от пяти миллиметров до двух метров. В результате получается 3D модель с сохранением текстуры и цветовой гаммы.

Уборка могил

Те, кто в силу разных причин не имеет возможности навести могилы родных и прибраться там, могут обратиться за помощью к специалистам. Они готовы сделать уборку, почистить памятники, посадить цветы, выложить плитку, провести ремонт и многое другое. По итогам работы обещают выслать фотоотчет. Стоимость услуг начинается от 3500 рублей.