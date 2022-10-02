Вылеты из Челябинска за рубеж резко подешевели

Цены вылетов за рубеж из Челябинска пошли вниз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Улететь за рубеж из аэропорта Челябинска теперь стоит дешевле. Как следует из данных сайтов авиаперевозчиков, по ряду направлений падение составило 200%.

Снижение цены на билеты в Душанбе (Таджикистан) стало самым значительным. Улететь 3 и 6 октября на борту авиакомпании «Уральские авиалинии» можно за 16328 рублей. Стоимость вылета 29 сентября составляла 54385 рублей, сократившись к началу октября в 3,3 раза, или на 200%. Другим значительным падением отметились билеты в Ош (Киргизия). Стоимость поездки 1 октября составляла 24599 рублей, перелет 4 октября обойдется в 12038 рублей. Сокращение цены составляет более двух раз. С 25457 рублей до 12717 рублей также упала цена на билеты в Худжанд (Таджикистан).

При этом стоимость вылетов в Стамбул в Турции осталась прежней. Билеты на самолет перевозчика Red Wings с датой вылета 4 октября стоят 78430 рублей с человека. Причем обратно дорога встанет всего в 19315 рублей: в четыре раза ниже. Поездка до Еревана (Армения) продолжила дорожать. Билет туда на борту той же компании стоит 51430 рублей с датой перелета 8 октября, зато 5 октября можно отправиться по прежней цене за 36430 рублей.

Турецкий перевозчик Turkish Airlines 29 сентября на интернет-портале уведомил о приостановке полетной программы с возвратом ранее купленных билетов для ряда городов, в частности, Екатеринбурга. Челябинск в сообщении не значился, однако приобрести билеты на самолеты Turkish Airlines Анталии через сайт по-прежнему невозможно. В пресс-службе аэропорта Челябинска URA.RU сообщили, тем не менее, что полеты продолжают осуществляться в соответствии с весенне-летним расписанием. Других уведомлений от перевозчика не поступало.