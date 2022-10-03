Кремль: в диверсиях на «Северных потоках» заинтересованы США

Песков предположил, кому выгодны атаки на российские газопроводы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле назвали страну, которая может быть ответственна за диверсию на нитках газопровода «Северного потока». Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«В этих диверсиях могла быть заинтересована сторона, которая желает увеличивать производство и поставки своего СПГ. Это США. В мире не так много стран, которые имеют технологические возможности для проведения таких диверсий. Мы их все знаем. При этом есть европейские страны, которые, лишаясь резервного маршрута, страдают из-за этой аварии», — заявил Песков