Кремль: в диверсиях на «Северных потоках» заинтересованы США

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Песков предположил, кому выгодны атаки на российские газопроводы Фото:

В Кремле назвали страну, которая может быть ответственна за диверсию на нитках газопровода «Северного потока». Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«В этих диверсиях могла быть заинтересована сторона, которая желает увеличивать производство и поставки своего СПГ. Это США. В мире не так много стран, которые имеют технологические возможности для проведения таких диверсий. Мы их все знаем. При этом есть европейские страны, которые, лишаясь резервного маршрута, страдают из-за этой аварии», — заявил Песков

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В Кремле назвали страну, которая может быть ответственна за диверсию на нитках газопровода «Северного потока». Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «В этих диверсиях могла быть заинтересована сторона, которая желает увеличивать производство и поставки своего СПГ. Это США. В мире не так много стран, которые имеют технологические возможности для проведения таких диверсий. Мы их все знаем. При этом есть европейские страны, которые, лишаясь резервного маршрута, страдают из-за этой аварии», — заявил Песков
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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