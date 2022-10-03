Литва высылает из страны временного поверенного в делах России

Литва вышлет Сергея Рябоконя из страны
Литва приняла решение выслать из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.
«Это решение Литвы принято с учетом предоставленной компетентными органами информации, которая обосновывает тот факт, что недавние действия и заявления Рябоконя (о штурме телебашни в Вильнюсе в 1991 году — прим. URA.RU) несовместимы со статусом дипломата, могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела принимающего государства», — сообщается на официальном сайте ведомства. Согласно выданной ноте, Рябков должен покинуть страну в течение 5 дней.
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