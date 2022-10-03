Литва высылает из страны временного поверенного в делах России

03 октября 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Литва вышлет Сергея Рябоконя из страны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Литва приняла решение выслать из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны. «Это решение Литвы принято с учетом предоставленной компетентными органами информации, которая обосновывает тот факт, что недавние действия и заявления Рябоконя (о штурме телебашни в Вильнюсе в 1991 году — прим. URA.RU) несовместимы со статусом дипломата, могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела принимающего государства», — сообщается на официальном сайте ведомства. Согласно выданной ноте, Рябков должен покинуть страну в течение 5 дней.

Литва приняла решение выслать из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны. «Это решение Литвы принято с учетом предоставленной компетентными органами информации, которая обосновывает тот факт, что недавние действия и заявления Рябоконя (о штурме телебашни в Вильнюсе в 1991 году — прим. URA.RU) несовместимы со статусом дипломата, могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела принимающего государства», — сообщается на официальном сайте ведомства. Согласно выданной ноте, Рябков должен покинуть страну в течение 5 дней.