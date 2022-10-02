02 октября 2022
01 октября 2022

Курганца отправили в колонию за изнасилование несовершеннолетней

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Мужчину лишили свободы на десять лет Фото:

Жителя Кургана лишили свободы на десять лет за то, что тот изнасиловал несовершеннолетнюю. Данная информация была размещена 3 октября на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на год и шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил», — указано в сообщении.

В октябре 2021 года курганец познакомился с потерпевшей на улице и завел ее в свою квартиру, где изнасиловал. Потерпевшая оказывала активное сопротивление и сбежала из квартиры, после чего обратилась в полицию. Мужчину задержали в тот же день. На период следствия он был арестован. Курганца обвинили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

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Жителя Кургана лишили свободы на десять лет за то, что тот изнасиловал несовершеннолетнюю. Данная информация была размещена 3 октября на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «Приговором суда осужденному назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на год и шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил», — указано в сообщении. В октябре 2021 года курганец познакомился с потерпевшей на улице и завел ее в свою квартиру, где изнасиловал. Потерпевшая оказывала активное сопротивление и сбежала из квартиры, после чего обратилась в полицию. Мужчину задержали в тот же день. На период следствия он был арестован. Курганца обвинили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
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