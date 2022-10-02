Курганца отправили в колонию за изнасилование несовершеннолетней

03 октября 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Мужчину лишили свободы на десять лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Кургана лишили свободы на десять лет за то, что тот изнасиловал несовершеннолетнюю. Данная информация была размещена 3 октября на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «Приговором суда осужденному назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на год и шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил», — указано в сообщении. В октябре 2021 года курганец познакомился с потерпевшей на улице и завел ее в свою квартиру, где изнасиловал. Потерпевшая оказывала активное сопротивление и сбежала из квартиры, после чего обратилась в полицию. Мужчину задержали в тот же день. На период следствия он был арестован. Курганца обвинили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Жителя Кургана лишили свободы на десять лет за то, что тот изнасиловал несовершеннолетнюю. Данная информация была размещена 3 октября на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «Приговором суда осужденному назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на год и шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил», — указано в сообщении. В октябре 2021 года курганец познакомился с потерпевшей на улице и завел ее в свою квартиру, где изнасиловал. Потерпевшая оказывала активное сопротивление и сбежала из квартиры, после чего обратилась в полицию. Мужчину задержали в тот же день. На период следствия он был арестован. Курганца обвинили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.