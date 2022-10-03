Госдума приняла законы о вхождении в состав России новых субъектов

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, депутат, чиновник, госдума, государственная дума, гд
Депутаты одобрили конституционные законы о принятии новых регионов Фото:
новость из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Госдума приняла законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В частности, ратифицировала договоры о присоединении регионов и одобрила аналогичные федеральные конституционные законы в первом чтении и в целом. Теперь в РФ образованы четыре новых субъекта.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что в Российской Федерации с сегодняшнего дня 89 субъектов. Референдумы по вопросу вхождения освобожденных территорий в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Местные жители высказались за воссоединение с Россией.

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Госдума приняла законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В частности, ратифицировала договоры о присоединении регионов и одобрила аналогичные федеральные конституционные законы в первом чтении и в целом. Теперь в РФ образованы четыре новых субъекта. Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что в Российской Федерации с сегодняшнего дня 89 субъектов. Референдумы по вопросу вхождения освобожденных территорий в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Местные жители высказались за воссоединение с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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