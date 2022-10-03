Госдума приняла законы о вхождении в состав России новых субъектов

Депутаты одобрили конституционные законы о принятии новых регионов
новость из сюжетаПрисоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России
Госдума приняла законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В частности, ратифицировала договоры о присоединении регионов и одобрила аналогичные федеральные конституционные законы в первом чтении и в целом. Теперь в РФ образованы четыре новых субъекта.
Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что в Российской Федерации с сегодняшнего дня 89 субъектов. Референдумы по вопросу вхождения освобожденных территорий в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Местные жители высказались за воссоединение с Россией.