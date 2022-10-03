Береговая охрана Швеции: утечка газа на «Северном потоке-2» возобновилась

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Качалки. Сургут, газ, нефть, задвижка, запорная арматура, винтиль
Утечка возобновилась, выброс достигает 30 метров Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Утечка газа на трубопроводе «Северный поток — 2» возобновилась. Об этом сообщается на сайте береговой охраны Швеции.

«Больший выброс больше не виден на поверхности, а меньший вместо этого снова несколько увеличился. Он составляет около 30 метров», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, основанному на диалоге с оператором «Северного потока» Nord Stream, выбросы, возможно, прекратятся в воскресенье. Речь идет о более крупном выбросе на «Северном потоке». Ранее «Газпром» сообщил, что давление на «Северных потоках» стабилизировалось, утечки прекратились.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил в диверсиях на газопроводах англосаксов. Были обнаружены четыре утечки.

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Утечка газа на трубопроводе «Северный поток — 2» возобновилась. Об этом сообщается на сайте береговой охраны Швеции. «Больший выброс больше не виден на поверхности, а меньший вместо этого снова несколько увеличился. Он составляет около 30 метров», — говорится в сообщении. Согласно прогнозу, основанному на диалоге с оператором «Северного потока» Nord Stream, выбросы, возможно, прекратятся в воскресенье. Речь идет о более крупном выбросе на «Северном потоке». Ранее «Газпром» сообщил, что давление на «Северных потоках» стабилизировалось, утечки прекратились. Ранее президент России Владимир Путин обвинил в диверсиях на газопроводах англосаксов. Были обнаружены четыре утечки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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