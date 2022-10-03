«Газпром»: утечки газа на «Северных потоках» прекратились

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
«Газпром» заявил о стабилизации давления на «Северных потоках» Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Утечки газа на нитках газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» прекратились. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».

«Давление в нитке А газопровода „Северный поток — 2“ и обеих нитках газопровода „Северный поток — 1“ после разрывов стабилизировалось. Утечки газа прекратились», — сообщил официальный telegram-канал компании.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Утечки газа на нитках газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» прекратились. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома». «Давление в нитке А газопровода „Северный поток — 2“ и обеих нитках газопровода „Северный поток — 1“ после разрывов стабилизировалось. Утечки газа прекратились», — сообщил официальный telegram-канал компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...