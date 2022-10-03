«Газпром»: утечки газа на «Северных потоках» прекратились

«Газпром» заявил о стабилизации давления на «Северных потоках»
новость из сюжетаПовреждения «Северных потоков»
Утечки газа на нитках газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» прекратились. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».
«Давление в нитке А газопровода „Северный поток — 2“ и обеих нитках газопровода „Северный поток — 1“ после разрывов стабилизировалось. Утечки газа прекратились», — сообщил официальный telegram-канал компании.
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