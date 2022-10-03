Евросоюз вызывал российского посла

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Евросоюз выразил осуждение российскому послу Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Руководство Европейского союза вызвало высокопоставленного российского дипломата в Брюссель, чтобы выразить осуждение из-за проведения референдумов по вопросу вхождения республик Донбасса и освобожденных территорий Украины в состав России. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы блока Питер Стано.

«Это общеевропейский и скоординированный ЕС шаг», — приводит слова Стано французская газета Le Monde. Сообщается, что Брюссель выразил послу осуждение в связи с решением Донецкой и Луганской республики, а также Херсонской и Запорожской областей войти в состав Российской Федерации.

Референдумы по самоопределению республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей проходили с 23 по 27 сентября. По итогам голосования, большинство жителей освобожденных территорий поддержали идею вхождения в состав России. 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии новых территорий в состав страны, сообщает «Царьград».

3 октября Госдума приняла законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В частности, ратифицировала договоры о присоединении новых регионов, уточняет «Федеральное агентство новостей».

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Руководство Европейского союза вызвало высокопоставленного российского дипломата в Брюссель, чтобы выразить осуждение из-за проведения референдумов по вопросу вхождения республик Донбасса и освобожденных территорий Украины в состав России. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы блока Питер Стано. «Это общеевропейский и скоординированный ЕС шаг», — приводит слова Стано французская газета Le Monde. Сообщается, что Брюссель выразил послу осуждение в связи с решением Донецкой и Луганской республики, а также Херсонской и Запорожской областей войти в состав Российской Федерации. Референдумы по самоопределению республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей проходили с 23 по 27 сентября. По итогам голосования, большинство жителей освобожденных территорий поддержали идею вхождения в состав России. 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии новых территорий в состав страны, сообщает «Царьград». 3 октября Госдума приняла законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В частности, ратифицировала договоры о присоединении новых регионов, уточняет «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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