Тюменцам предлагают снять двухкомнатную квартиру на месяц за 220 тысяч рублей. Фото

04 октября 2022 в 06:24 Размер текста - 17 +

В квартире запрещается проживание с животными и детьми (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В центре Тюмени сдают двухкомнатную квартиру, в которой первый месяц жизни обойдется жильцам в 221 тысячу рублей. Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito. Площадь недвижимости составляет 90 квадратных метров. «Двухкомнатная квартира, 130 тысяч рублей в месяц, комиссия 91 тысяча. Второй этаж, 90 квадратных метров», — указано в объявлении. В квартире выполнен дизайнерский ремонт, есть необходимая для проживания техника и мебель. Территория ЖК закрыта, ведется видеонаблюдение. В стоимость аренды входит использование подземного паркинга. Запрещается проживание с детьми и животными. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени недалеко от ТЦ «Магеллан» продается квартира всего за 750 тысяч рублей. Будущим жильцам останется вся имеющаяся в квартире мебель и техника.

В центре Тюмени сдают двухкомнатную квартиру, в которой первый месяц жизни обойдется жильцам в 221 тысячу рублей. Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito. Площадь недвижимости составляет 90 квадратных метров. «Двухкомнатная квартира, 130 тысяч рублей в месяц, комиссия 91 тысяча. Второй этаж, 90 квадратных метров», — указано в объявлении. В квартире выполнен дизайнерский ремонт, есть необходимая для проживания техника и мебель. Территория ЖК закрыта, ведется видеонаблюдение. В стоимость аренды входит использование подземного паркинга. Запрещается проживание с детьми и животными. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени недалеко от ТЦ «Магеллан» продается квартира всего за 750 тысяч рублей. Будущим жильцам останется вся имеющаяся в квартире мебель и техника.