03 октября 2022
02 октября 2022

Тюменцам предлагают снять двухкомнатную квартиру на месяц за 220 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по новым домам
В квартире запрещается проживание с животными и детьми (архивное фото) Фото:

В центре Тюмени сдают двухкомнатную квартиру, в которой первый месяц жизни обойдется жильцам в 221 тысячу рублей. Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito. Площадь недвижимости составляет 90 квадратных метров.

«Двухкомнатная квартира, 130 тысяч рублей в месяц, комиссия 91 тысяча. Второй этаж, 90 квадратных метров», — указано в объявлении.

В квартире выполнен дизайнерский ремонт, есть необходимая для проживания техника и мебель. Территория ЖК закрыта, ведется видеонаблюдение. В стоимость аренды входит использование подземного паркинга. Запрещается проживание с детьми и животными.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени недалеко от ТЦ «Магеллан» продается квартира всего за 750 тысяч рублей. Будущим жильцам останется вся имеющаяся в квартире мебель и техника.

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В центре Тюмени сдают двухкомнатную квартиру, в которой первый месяц жизни обойдется жильцам в 221 тысячу рублей. Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito. Площадь недвижимости составляет 90 квадратных метров. «Двухкомнатная квартира, 130 тысяч рублей в месяц, комиссия 91 тысяча. Второй этаж, 90 квадратных метров», — указано в объявлении. В квартире выполнен дизайнерский ремонт, есть необходимая для проживания техника и мебель. Территория ЖК закрыта, ведется видеонаблюдение. В стоимость аренды входит использование подземного паркинга. Запрещается проживание с детьми и животными. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени недалеко от ТЦ «Магеллан» продается квартира всего за 750 тысяч рублей. Будущим жильцам останется вся имеющаяся в квартире мебель и техника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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