В центре Тюмени сдают двухкомнатную квартиру, в которой первый месяц жизни обойдется жильцам в 221 тысячу рублей. Соответствующее объявление было размещено на площадке Avito. Площадь недвижимости составляет 90 квадратных метров.
«Двухкомнатная квартира, 130 тысяч рублей в месяц, комиссия 91 тысяча. Второй этаж, 90 квадратных метров», — указано в объявлении.
В квартире выполнен дизайнерский ремонт, есть необходимая для проживания техника и мебель. Территория ЖК закрыта, ведется видеонаблюдение. В стоимость аренды входит использование подземного паркинга. Запрещается проживание с детьми и животными.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени недалеко от ТЦ «Магеллан» продается квартира всего за 750 тысяч рублей. Будущим жильцам останется вся имеющаяся в квартире мебель и техника.
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