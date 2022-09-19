В центре Тюмени меньше, чем за миллион рублей, продают квартиру. Фото

Однокомнатную квартиру возле ТЦ «Магеллан» в Тюмени продают за 750 тысяч рублей

20 сентября 2022 в 12:59 Размер текста - 17 +

Квартира расположена во дворах недалеко от торгового центра «Магеллан» Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени меньше, чем за миллион рублей продают однокомнатную квартиру недалеко от ТЦ «Магеллан». Соответствующее объявление размещено на сайте по продаже недвижимости «Циан». «Однокомнатная квартира площадью 12,5 квадратных метров на улице Харьковской. Стоимость 750 тысяч рублей», — указано в объявлении о продаже. В квартире недавно сделан косметический ремонт. На полу постелен линолеум, стены выровнены. Квартира продается в коммунальном доме. Будущим жильцам останется вся имеющаяся в квартире мебель и техника. Продавец считает, что район хороший, так как рядом есть торговый центр, учебные заведения, также удобно расположены остановки общественного транспорта. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени на продажу выставили трехэтажную квартиру с сауной. Продавец оценил такую недвижимость почти в 743 тысячи долларов.

В Тюмени меньше, чем за миллион рублей продают однокомнатную квартиру недалеко от ТЦ «Магеллан». Соответствующее объявление размещено на сайте по продаже недвижимости «Циан». «Однокомнатная квартира площадью 12,5 квадратных метров на улице Харьковской. Стоимость 750 тысяч рублей», — указано в объявлении о продаже. В квартире недавно сделан косметический ремонт. На полу постелен линолеум, стены выровнены. Квартира продается в коммунальном доме. Будущим жильцам останется вся имеющаяся в квартире мебель и техника. Продавец считает, что район хороший, так как рядом есть торговый центр, учебные заведения, также удобно расположены остановки общественного транспорта. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени на продажу выставили трехэтажную квартиру с сауной. Продавец оценил такую недвижимость почти в 743 тысячи долларов.