Более 70 тысяч добровольцев записались на фронт через Госуслуги

04 октября 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

На портале зафиксировано более 70 тысяч заявок от добровольцев, заявил вице-премьер Чернышенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Благодаря запуску сервиса по частичной мобилизации на сайте Госуслуг, добровольцами стали более 70 тысяч человек. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. «С момента объявления частичной мобилизации, на портале Госуслуг зафиксировано уже более 70 тысяч запросов на эту тему», — цитирует Чернышенко пресс-служба вице-премьера. Он добавил, что в связи с поручением президента России по поводу исправления ошибок, допущенных при проведении частичной мобилизации, на портале запущен специализированный сервис для обжалования решений по призыву. Каждое заявление будет рассматриваться в самое кратчайшее время. Вся информация будет докладываться руководству страны. Россияне могут получить информацию о мобилизации по номеру 122 или на сайте «Объясняем.рф». Горячую линию открыли после объявления в России частичной мобилизации, начатой на фоне спецоперации РФ на Украине. Всего планируется призвать 300 тысяч человек, Вооруженные силы РФ будут финансово поддерживать мобилизованных, уточняет «Дни.ру».

Благодаря запуску сервиса по частичной мобилизации на сайте Госуслуг, добровольцами стали более 70 тысяч человек. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. «С момента объявления частичной мобилизации, на портале Госуслуг зафиксировано уже более 70 тысяч запросов на эту тему», — цитирует Чернышенко пресс-служба вице-премьера. Он добавил, что в связи с поручением президента России по поводу исправления ошибок, допущенных при проведении частичной мобилизации, на портале запущен специализированный сервис для обжалования решений по призыву. Каждое заявление будет рассматриваться в самое кратчайшее время. Вся информация будет докладываться руководству страны. Россияне могут получить информацию о мобилизации по номеру 122 или на сайте «Объясняем.рф». Горячую линию открыли после объявления в России частичной мобилизации, начатой на фоне спецоперации РФ на Украине. Всего планируется призвать 300 тысяч человек, Вооруженные силы РФ будут финансово поддерживать мобилизованных, уточняет «Дни.ру».