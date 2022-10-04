Жителям новых регионов России дали месяц на выбор гражданства

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Выдача российских паспортов в Херсоне. Херсон, паспорт, паспорт рф, херсон, выдача паспортов
Выходцы из новых регионов России могут поменять гражданство в течение месяца Фото:
новость из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Выходцам из Донецкой и Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей необходимо в течение месяца определиться с тем, хотят ли они поменять гражданство. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

«В течение месяца выходцы из присоединенных регионов должны определиться, сделать выбор», — цитирует Иванова РИА «Новости». Он отметил, что аналогичная ситуация была ранее при присоединении Крыма. Для тех граждан, кто остается на территории новых регионов, выдача паспортов будет идти в ускоренном темпе.

Ранее в регионах Донбасса прошли референдумы о присоединении к России. Они проходили с 23 по 27 сентября. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ.

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Выходцам из Донецкой и Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей необходимо в течение месяца определиться с тем, хотят ли они поменять гражданство. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. «В течение месяца выходцы из присоединенных регионов должны определиться, сделать выбор», — цитирует Иванова РИА «Новости». Он отметил, что аналогичная ситуация была ранее при присоединении Крыма. Для тех граждан, кто остается на территории новых регионов, выдача паспортов будет идти в ускоренном темпе. Ранее в регионах Донбасса прошли референдумы о присоединении к России. Они проходили с 23 по 27 сентября. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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