Жителям новых регионов России дали месяц на выбор гражданства

04 октября 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Выходцы из новых регионов России могут поменять гражданство в течение месяца Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Выходцам из Донецкой и Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей необходимо в течение месяца определиться с тем, хотят ли они поменять гражданство. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. «В течение месяца выходцы из присоединенных регионов должны определиться, сделать выбор», — цитирует Иванова РИА «Новости». Он отметил, что аналогичная ситуация была ранее при присоединении Крыма. Для тех граждан, кто остается на территории новых регионов, выдача паспортов будет идти в ускоренном темпе. Ранее в регионах Донбасса прошли референдумы о присоединении к России. Они проходили с 23 по 27 сентября. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ.

Выходцам из Донецкой и Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей необходимо в течение месяца определиться с тем, хотят ли они поменять гражданство. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. «В течение месяца выходцы из присоединенных регионов должны определиться, сделать выбор», — цитирует Иванова РИА «Новости». Он отметил, что аналогичная ситуация была ранее при присоединении Крыма. Для тех граждан, кто остается на территории новых регионов, выдача паспортов будет идти в ускоренном темпе. Ранее в регионах Донбасса прошли референдумы о присоединении к России. Они проходили с 23 по 27 сентября. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ.