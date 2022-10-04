Жителям новых регионов России дали месяц на выбор гражданства

Выходцы из новых регионов России могут поменять гражданство в течение месяца
новость из сюжетаПрисоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России
Выходцам из Донецкой и Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей необходимо в течение месяца определиться с тем, хотят ли они поменять гражданство. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
«В течение месяца выходцы из присоединенных регионов должны определиться, сделать выбор», — цитирует Иванова РИА «Новости». Он отметил, что аналогичная ситуация была ранее при присоединении Крыма. Для тех граждан, кто остается на территории новых регионов, выдача паспортов будет идти в ускоренном темпе.
Ранее в регионах Донбасса прошли референдумы о присоединении к России. Они проходили с 23 по 27 сентября. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ.