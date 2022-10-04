Разорившейся структуре челябинского правительства нашли управляющего

Разорившейся структуре челябинского правительства назначили управляющего

Дела обанкротившегося Агентства инвестиционного развития Челябинской области будет вести конкурсный управляющий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В обанкротившемся Агентстве инвестиционного развития Челябинской области (АИР), подведомственному минэкономразвития региона, назначили конкурсного управляющего. Это следует из базы судебных дел.

«Признать автономную некоммерческую организацию „Агентство инвестиционного развития Челябинской области“ несостоятельной (банкротом) и открыть в отношении нее конкурсное производство сроком до 27 марта 2023 года. Утвердить конкурсным управляющим должника с вознаграждением в сумме 30 тысяч рублей в месяц за счет средств должника Пивоварова Алексея Алексеевича, члена Ассоциации арбитражных управляющих „Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса“», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

АИР было создано в 2013 году правительством региона как специализированная организация для привлечения инвестиций. В мае 2020 года в агентстве прошли обыски, а в сентябре ФНС добилась ареста счетов организации. В итоге агентство обратилось в суд с заявлением о своем банкротстве. В июле 2022 года организацию признали финансово несостоятельной.

Как следует из материалов дела и материалов бухгалтерского баланса, стоимость активов АИР составляет 258 тысяч рублей. Между тем, только претензии Федеральной налоговой службы к Агентству превышают 411 млн рублей.