Пушилин: в планах союзных войск освободить Красный Лиман

В планах союзных сил присутствует освобождение Красного Лимана в Донецкой области. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«У украинских военных нет шансов удержать позиции возле Кременной. Помимо этого, в планах союзных войск освободить Красный Лиман», — цитирует Пушилина РИА «Новости». Он добавил, что позиции союзных сил укрепляются, а украинская армия на отдельных участках отступают из города Артемовска в Донецкой области.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ. Ранее вооруженные силы РФ приняли решение отойти от освобожденного ранее города Красный Лиман для перегруппировки.
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В планах союзных сил присутствует освобождение Красного Лимана в Донецкой области. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «У украинских военных нет шансов удержать позиции возле Кременной. Помимо этого, в планах союзных войск освободить Красный Лиман», — цитирует Пушилина РИА «Новости». Он добавил, что позиции союзных сил укрепляются, а украинская армия на отдельных участках отступают из города Артемовска в Донецкой области. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ. Ранее вооруженные силы РФ приняли решение отойти от освобожденного ранее города Красный Лиман для перегруппировки.