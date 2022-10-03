03 октября 2022

Транспортная прокуратура ЯНАО пресекла сбыт контрафактных сигарет

Транспортная прокуратура ЯНАО пресекла продажу партии контрафактных сигарет
© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание Петуховской городской Думы. Петухово. Курганская область., табак, контрафакт, конфискат, пачки сигарет
Контрафактные сигареты изъяла прокуратура Фото:

Житель Нового Уренгоя обвиняется в незаконном приобретении крупной партии контрафактных табачных изделий. Уголовное дело по ч.5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий в крупном размере) направлено на рассмотрение в Новоуренгойский городской суд ЯНАО.

«В июле 2022 года мужчина незаконно приобрел немаркированные табачные изделия в количестве более 1,5 тыс. пачек и в дальнейшем хранил с целью сбыта в торговом павильоне, расположенном в г. Новый Уренгой, где он осуществлял предпринимательскую деятельность по их реализации», — сообщает Уральская транспортная прокуратура. Контрафактная продукция изъята, по оценкам ведомства, ее минимальная рыночная стоимость составляет более 250 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало о пресечении продажи контрафактного алкоголя на Ямале и об изъятии у предпринимателя около тысячи бутылок спиртосодержащей жидкости.

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Житель Нового Уренгоя обвиняется в незаконном приобретении крупной партии контрафактных табачных изделий. Уголовное дело по ч.5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий в крупном размере) направлено на рассмотрение в Новоуренгойский городской суд ЯНАО. «В июле 2022 года мужчина незаконно приобрел немаркированные табачные изделия в количестве более 1,5 тыс. пачек и в дальнейшем хранил с целью сбыта в торговом павильоне, расположенном в г. Новый Уренгой, где он осуществлял предпринимательскую деятельность по их реализации», — сообщает Уральская транспортная прокуратура. Контрафактная продукция изъята, по оценкам ведомства, ее минимальная рыночная стоимость составляет более 250 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало о пресечении продажи контрафактного алкоголя на Ямале и об изъятии у предпринимателя около тысячи бутылок спиртосодержащей жидкости.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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