Транспортная прокуратура ЯНАО пресекла сбыт контрафактных сигарет

Житель Нового Уренгоя обвиняется в незаконном приобретении крупной партии контрафактных табачных изделий. Уголовное дело по ч.5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий в крупном размере) направлено на рассмотрение в Новоуренгойский городской суд ЯНАО.
«В июле 2022 года мужчина незаконно приобрел немаркированные табачные изделия в количестве более 1,5 тыс. пачек и в дальнейшем хранил с целью сбыта в торговом павильоне, расположенном в г. Новый Уренгой, где он осуществлял предпринимательскую деятельность по их реализации», — сообщает Уральская транспортная прокуратура. Контрафактная продукция изъята, по оценкам ведомства, ее минимальная рыночная стоимость составляет более 250 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало о пресечении продажи контрафактного алкоголя на Ямале и об изъятии у предпринимателя около тысячи бутылок спиртосодержащей жидкости.
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