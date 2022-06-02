Бизнесмен из ЯНАО попался на торговле контрафактом

Бизнесмену придется выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Предпринимателя из села Красноселькуп (ЯНАО) наказали за продажу алкоголя в магазине, в котором нет лицензии на реализацию спиртного. Как сообщает окружная прокуратура, продавец ранее уже платил штраф в размере 50 тысяч рублей за незаконную продажу крепких напитков.

«Прокуратура Красноселькупского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя. Его действия квалифицированы по ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно, за исключением случаев, предусмотренных ст. 151.1 УК РФ)», — говорится в сообщении. Предпринимателю придется снова заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что предприниматель из Нового Уренгоя торговал в подвале жилого дома контрафактным алкоголем. Тогда у бизнесмена изъяли 906 бутылок. Оказалось, что из них 746 бутылок было паленого алкоголя на сумму более 300 тысяч рублей.