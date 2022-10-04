Кремль: будем ждать следующего президента Украины, чтобы вести переговоры

.
В кремле будут ждать изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского, либо вести переговоры со следующим президентом. Об этом сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Спецоперация не может завершиться без участия Украины, так как для переговоров необходимы две стороны. Будем ожидать изменения позиции действующего президента Украины, либо будем вести переговоры уже со следующим, который изменит позицию украинского народа», — заявил Песков
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews