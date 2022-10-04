Курганские перевозчики отказались от трех автобусных маршрутов

05 октября 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

Перевозчики отказываются от маршрутов из-за нерентабельности и возрастных ограничений (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области перевозчики отказались от трех межмуниципальных маршрутов. Об этом URA.RU сообщили перевозчики. «Маршрут нерентабельный. В связи с новыми требованиями по транспортной безопасности нет средств содержать его», — объяснила URA.RU Светлана Масимова, которая до 1 октября отвечала за маршрут № 596 «Клюквенное — Курган». Помимо этого предприниматель Евгений Гусев отказался от маршрутов № 119 «Шадринск — Погадайское» и № 121 «Шадринск — Жеребенково». «Основная причина, что мне 72 года. Надо заканчивать. Уже закрыл свое ИП. Сейчас я уже не имею права работать, потому что это будет незаконное предпринимательство», — объяснил Гусев. Он добавил, что с ним на маршруте был еще один водитель, с которым они работали по графику три дня через три. Ранее стало известно, что в Курганской области отменили 15 межмуниципальных маршрутов, большая часть из которых связана с Шадринском. По словам источника URA.RU, связанного со сферой перевозок, эти маршруты уже давно не действовали.

В Курганской области перевозчики отказались от трех межмуниципальных маршрутов. Об этом URA.RU сообщили перевозчики. «Маршрут нерентабельный. В связи с новыми требованиями по транспортной безопасности нет средств содержать его», — объяснила URA.RU Светлана Масимова, которая до 1 октября отвечала за маршрут № 596 «Клюквенное — Курган». Помимо этого предприниматель Евгений Гусев отказался от маршрутов № 119 «Шадринск — Погадайское» и № 121 «Шадринск — Жеребенково». «Основная причина, что мне 72 года. Надо заканчивать. Уже закрыл свое ИП. Сейчас я уже не имею права работать, потому что это будет незаконное предпринимательство», — объяснил Гусев. Он добавил, что с ним на маршруте был еще один водитель, с которым они работали по графику три дня через три. Ранее стало известно, что в Курганской области отменили 15 межмуниципальных маршрутов, большая часть из которых связана с Шадринском. По словам источника URA.RU, связанного со сферой перевозок, эти маршруты уже давно не действовали.