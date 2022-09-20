В Курганской области отменят 15 автобусных маршрутов

21 сентября 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

Изменения коснулись межмуниципальных маршрутов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области отменят 15 межмуниципальных автобусных маршрутов, большая часть из которых связана с Шадринском. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития. «Обязываю отменить межмуниципальные маршруты регулярных перевозок. <…> Внести изменения в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в течение трех дней со дня подписания настоящего распоряжения», — указано в распоряжении департамента. В регионе отменят маршруты: №105 «Шадринск — Мингали»

№106 «Шадринск — Зеленоборское»

№107 «Юргамыш — Куртамыш»

№110 «Шадринск — Тарасова»

№111 «Шадринск — Большое Кабанье»

№115 «Шадринск — Титова»

№117 «Шадринск — Кондаково»

№124 «Плоская — Шадринск»

№126 «Шадринск — Камчатка»

№132 «Шадринск — Сухринское»

№134 «Шадринск — Ольховка»

№531 «Пепелино — Курган через Куртамыш»

№532 «Далматово — Курган через Каргаполье»

№573 «Шмаково — Курган»

№612 «Шадринск — Песчанотаволжаное» Источник, связанный со сферой перевозок, объяснил URA.RU, что эти маршруты уже давно не действовали. По его словам, маршруты несколько раз выставляли на аукционы, но на них никто из перевозчиков не заявлялся. Ранее представители Союза транспортных организаций Курганской области сообщали, что бизнесмены редко участвуют в аукционах, связанных с межмуниципальными маршрутами. В организации это связали с нерентабельностью таких перевозок.

В Курганской области отменят 15 межмуниципальных автобусных маршрутов, большая часть из которых связана с Шадринском. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития. «Обязываю отменить межмуниципальные маршруты регулярных перевозок. <…> Внести изменения в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в течение трех дней со дня подписания настоящего распоряжения», — указано в распоряжении департамента. В регионе отменят маршруты: Источник, связанный со сферой перевозок, объяснил URA.RU, что эти маршруты уже давно не действовали. По его словам, маршруты несколько раз выставляли на аукционы, но на них никто из перевозчиков не заявлялся. Ранее представители Союза транспортных организаций Курганской области сообщали, что бизнесмены редко участвуют в аукционах, связанных с межмуниципальными маршрутами. В организации это связали с нерентабельностью таких перевозок.