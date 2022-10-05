Посол РФ: военная помощь Украине делает США участником конфликта

05 октября 2022 в 08:40 Размер текста - 17 +

Анатолий Антонов предупредил США о последствиях вмешательства в ход СВО Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новые поставки американского вооружения на Украину делают США участником конфликта. Такое мнение высказал российский посол в США Анатолий Антонов. «Решение администрации продолжить накачку киевского режима тяжелым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта. Воспринимаем это как непосредственную угрозу стратегическим интересам нашей страны», — сказал Антонов. Заявление опубликовано в telegram-канале посольства. По его словам, продолжение поставок вооружения влечет за собой новые жертвы и усиливает риск прямого столкновения России со странами Запада. Антонов призвал США прекратить провокации. США и другие западные страны помогают Киеву в связи со спецоперацией РФ на Украине. Ранее президент США Джо Байден во время беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским распорядился выделить военную помощь на сумму 625 миллионов долларов. Туда также включены поставки реактивных систем залпового огня HIMARS. В Белом доме отмечали, что в ближайшие дни станет известно о новом пакете военной помощи, сообщает RT. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью стала демилитаризация и денацификация Украины.

Новые поставки американского вооружения на Украину делают США участником конфликта. Такое мнение высказал российский посол в США Анатолий Антонов. «Решение администрации продолжить накачку киевского режима тяжелым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта. Воспринимаем это как непосредственную угрозу стратегическим интересам нашей страны», — сказал Антонов. Заявление опубликовано в telegram-канале посольства. По его словам, продолжение поставок вооружения влечет за собой новые жертвы и усиливает риск прямого столкновения России со странами Запада. Антонов призвал США прекратить провокации. США и другие западные страны помогают Киеву в связи со спецоперацией РФ на Украине. Ранее президент США Джо Байден во время беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским распорядился выделить военную помощь на сумму 625 миллионов долларов. Туда также включены поставки реактивных систем залпового огня HIMARS. В Белом доме отмечали, что в ближайшие дни станет известно о новом пакете военной помощи, сообщает RT. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью стала демилитаризация и денацификация Украины.