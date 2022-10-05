Посол РФ: военная помощь Украине делает США участником конфликта

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, антонов анатолий
Анатолий Антонов предупредил США о последствиях вмешательства в ход СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новые поставки американского вооружения на Украину делают США участником конфликта. Такое мнение высказал российский посол в США Анатолий Антонов.

«Решение администрации продолжить накачку киевского режима тяжелым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта. Воспринимаем это как непосредственную угрозу стратегическим интересам нашей страны», — сказал Антонов. Заявление опубликовано в telegram-канале посольства.

По его словам, продолжение поставок вооружения влечет за собой новые жертвы и усиливает риск прямого столкновения России со странами Запада. Антонов призвал США прекратить провокации.

США и другие западные страны помогают Киеву в связи со спецоперацией РФ на Украине. Ранее президент США Джо Байден во время беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским распорядился выделить военную помощь на сумму 625 миллионов долларов. Туда также включены поставки реактивных систем залпового огня HIMARS. В Белом доме отмечали, что в ближайшие дни станет известно о новом пакете военной помощи, сообщает RT.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью стала демилитаризация и денацификация Украины.

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Новые поставки американского вооружения на Украину делают США участником конфликта. Такое мнение высказал российский посол в США Анатолий Антонов. «Решение администрации продолжить накачку киевского режима тяжелым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта. Воспринимаем это как непосредственную угрозу стратегическим интересам нашей страны», — сказал Антонов. Заявление опубликовано в telegram-канале посольства. По его словам, продолжение поставок вооружения влечет за собой новые жертвы и усиливает риск прямого столкновения России со странами Запада. Антонов призвал США прекратить провокации. США и другие западные страны помогают Киеву в связи со спецоперацией РФ на Украине. Ранее президент США Джо Байден во время беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским распорядился выделить военную помощь на сумму 625 миллионов долларов. Туда также включены поставки реактивных систем залпового огня HIMARS. В Белом доме отмечали, что в ближайшие дни станет известно о новом пакете военной помощи, сообщает RT. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью стала демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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