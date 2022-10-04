США поставили Украине новый пакет военной помощи на 625 млн долларов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Байден пообещал Зеленскому поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты Америки выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 625 миллионов долларов, включающий в себя поставки систем залпового огня HIMARS. Об этом заявил американский лидер Джозеф Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Байден пообещал продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, упомянув о предоставлении сегодня нового пакета помощи в области безопасности на сумму 625 миллионов долларов, который включает дополнительное вооружение и оборудование, в том числе РСЗО HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику и транспортные средства», — говорится на официальном сайте Белого дома.

Кроме того, Байден подтвердил готовность США возложить серьезные ограничения на любые физические лица, организации и страны, поддерживающие вхождение Луганской и Донецкой народных республик, а также освобожденных частей Запорожской и Херсонской областей в состав России. По словам американского лидера, США никогда не признают результаты референдумов.

Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - главные новости о мобилизации и ходе СВО
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Соединенные Штаты Америки выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 625 миллионов долларов, включающий в себя поставки систем залпового огня HIMARS. Об этом заявил американский лидер Джозеф Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Байден пообещал продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, упомянув о предоставлении сегодня нового пакета помощи в области безопасности на сумму 625 миллионов долларов, который включает дополнительное вооружение и оборудование, в том числе РСЗО HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику и транспортные средства», — говорится на официальном сайте Белого дома. Кроме того, Байден подтвердил готовность США возложить серьезные ограничения на любые физические лица, организации и страны, поддерживающие вхождение Луганской и Донецкой народных республик, а также освобожденных частей Запорожской и Херсонской областей в состав России. По словам американского лидера, США никогда не признают результаты референдумов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...