США поставили Украине новый пакет военной помощи на 625 млн долларов

04 октября 2022 в 22:18 Размер текста - 17 +

Байден пообещал Зеленскому поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 625 миллионов долларов, включающий в себя поставки систем залпового огня HIMARS. Об этом заявил американский лидер Джозеф Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Байден пообещал продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, упомянув о предоставлении сегодня нового пакета помощи в области безопасности на сумму 625 миллионов долларов, который включает дополнительное вооружение и оборудование, в том числе РСЗО HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику и транспортные средства», — говорится на официальном сайте Белого дома. Кроме того, Байден подтвердил готовность США возложить серьезные ограничения на любые физические лица, организации и страны, поддерживающие вхождение Луганской и Донецкой народных республик, а также освобожденных частей Запорожской и Херсонской областей в состав России. По словам американского лидера, США никогда не признают результаты референдумов.

Соединенные Штаты Америки выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 625 миллионов долларов, включающий в себя поставки систем залпового огня HIMARS. Об этом заявил американский лидер Джозеф Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Байден пообещал продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, упомянув о предоставлении сегодня нового пакета помощи в области безопасности на сумму 625 миллионов долларов, который включает дополнительное вооружение и оборудование, в том числе РСЗО HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику и транспортные средства», — говорится на официальном сайте Белого дома. Кроме того, Байден подтвердил готовность США возложить серьезные ограничения на любые физические лица, организации и страны, поддерживающие вхождение Луганской и Донецкой народных республик, а также освобожденных частей Запорожской и Херсонской областей в состав России. По словам американского лидера, США никогда не признают результаты референдумов.