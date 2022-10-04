США поставили Украине новый пакет военной помощи на 625 млн долларов

Соединенные Штаты Америки выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 625 миллионов долларов, включающий в себя поставки систем залпового огня HIMARS. Об этом заявил американский лидер Джозеф Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Байден пообещал продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, упомянув о предоставлении сегодня нового пакета помощи в области безопасности на сумму 625 миллионов долларов, который включает дополнительное вооружение и оборудование, в том числе РСЗО HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику и транспортные средства», — говорится на официальном сайте Белого дома.
Кроме того, Байден подтвердил готовность США возложить серьезные ограничения на любые физические лица, организации и страны, поддерживающие вхождение Луганской и Донецкой народных республик, а также освобожденных частей Запорожской и Херсонской областей в состав России. По словам американского лидера, США никогда не признают результаты референдумов.
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Соединенные Штаты Америки выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 625 миллионов долларов, включающий в себя поставки систем залпового огня HIMARS. Об этом заявил американский лидер Джозеф Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Байден пообещал продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, упомянув о предоставлении сегодня нового пакета помощи в области безопасности на сумму 625 миллионов долларов, который включает дополнительное вооружение и оборудование, в том числе РСЗО HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику и транспортные средства», — говорится на официальном сайте Белого дома. Кроме того, Байден подтвердил готовность США возложить серьезные ограничения на любые физические лица, организации и страны, поддерживающие вхождение Луганской и Донецкой народных республик, а также освобожденных частей Запорожской и Херсонской областей в состав России. По словам американского лидера, США никогда не признают результаты референдумов.