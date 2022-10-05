РИА «Новости»: экс-ректор ВГИК покончил с собой

05 октября 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

Рядом с Новиковым обнаружили предсмертную записку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Александр Новиков покончил с собой в возрасте 86 лет. Об этом сообщил источник РИА «Новости». «Бывший ректор ВГИК Новиков покончил с собой на западе Москвы», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Согласно информации источника, супруга нашла Новикова мертвым в подъезде на лестничной клетке. Рядом с Новиковым была найдена предсмертная записка. Уточняется, что экс-ректор ВГИК страдал от деменции. В 1967 году Новиков начал преподавать во ВГИКе. А с 1987 по 2007 год занимал должность ректора института. В 1995 году был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РФ.

Бывший ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Александр Новиков покончил с собой в возрасте 86 лет. Об этом сообщил источник РИА «Новости». «Бывший ректор ВГИК Новиков покончил с собой на западе Москвы», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Согласно информации источника, супруга нашла Новикова мертвым в подъезде на лестничной клетке. Рядом с Новиковым была найдена предсмертная записка. Уточняется, что экс-ректор ВГИК страдал от деменции. В 1967 году Новиков начал преподавать во ВГИКе. А с 1987 по 2007 год занимал должность ректора института. В 1995 году был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РФ.