04 октября 2022

Тюменцев предупредили об опасной погоде

В Тюменской области ночью и утром 6 октября ожидается туман
© Служба новостей «URA.RU»
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Смог. Екатеринбург, смог, дымка, туман, экология, экологическая обстановка, загрязнение воздуха
В туман лучше отложить поездки на автомобиле и передвигаться пешком Фото:

В Тюменской области ночью и утром 6 октября ожидается туман. Предупреждение об опасном явлении размещено на сайте регионального Гидрометцентра.

«Туман. Период предупреждения: с 23:00 5 октября до 08:00 6 октября», — сообщают метеорологи на своем сайте.

Опасное явление будет наблюдаться не на всей территории региона, а в отдельных местах области. Жителей просят быть осторожными, в особенности на дорогах. В условиях тумана поездки за рулем лучше отложить, а в случае острой необходимости — не забывать о противотуманных фарах, соблюдении дистанции и скоростного режима.

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В Тюменской области ночью и утром 6 октября ожидается туман. Предупреждение об опасном явлении размещено на сайте регионального Гидрометцентра. «Туман. Период предупреждения: с 23:00 5 октября до 08:00 6 октября», — сообщают метеорологи на своем сайте. Опасное явление будет наблюдаться не на всей территории региона, а в отдельных местах области. Жителей просят быть осторожными, в особенности на дорогах. В условиях тумана поездки за рулем лучше отложить, а в случае острой необходимости — не забывать о противотуманных фарах, соблюдении дистанции и скоростного режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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