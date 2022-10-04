Тюменцев предупредили об опасной погоде

В Тюменской области ночью и утром 6 октября ожидается туман

05 октября 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

В туман лучше отложить поездки на автомобиле и передвигаться пешком Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюменской области ночью и утром 6 октября ожидается туман. Предупреждение об опасном явлении размещено на сайте регионального Гидрометцентра. «Туман. Период предупреждения: с 23:00 5 октября до 08:00 6 октября», — сообщают метеорологи на своем сайте. Опасное явление будет наблюдаться не на всей территории региона, а в отдельных местах области. Жителей просят быть осторожными, в особенности на дорогах. В условиях тумана поездки за рулем лучше отложить, а в случае острой необходимости — не забывать о противотуманных фарах, соблюдении дистанции и скоростного режима.

В Тюменской области ночью и утром 6 октября ожидается туман. Предупреждение об опасном явлении размещено на сайте регионального Гидрометцентра. «Туман. Период предупреждения: с 23:00 5 октября до 08:00 6 октября», — сообщают метеорологи на своем сайте. Опасное явление будет наблюдаться не на всей территории региона, а в отдельных местах области. Жителей просят быть осторожными, в особенности на дорогах. В условиях тумана поездки за рулем лучше отложить, а в случае острой необходимости — не забывать о противотуманных фарах, соблюдении дистанции и скоростного режима.