Тюменцев предупредили об опасной погоде

В туман лучше отложить поездки на автомобиле и передвигаться пешком
В Тюменской области ночью и утром 6 октября ожидается туман. Предупреждение об опасном явлении размещено на сайте регионального Гидрометцентра.
«Туман. Период предупреждения: с 23:00 5 октября до 08:00 6 октября», — сообщают метеорологи на своем сайте.
Опасное явление будет наблюдаться не на всей территории региона, а в отдельных местах области. Жителей просят быть осторожными, в особенности на дорогах. В условиях тумана поездки за рулем лучше отложить, а в случае острой необходимости — не забывать о противотуманных фарах, соблюдении дистанции и скоростного режима.
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