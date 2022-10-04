04 октября 2022

Челябинский губернатор предрек появление высокотехнологичных предприятий. Видео

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Презентация проекта по созданию кампуса мирового уровня в Челябинске. Челябинск, текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер заявил, что на базе кампуса возникнут новые стартапы Фото:

Губернатор области Алексей Текслер заявил 5 октября о создании в регионе новых высокотехнологичных предприятий. По словам главы региона, новые стартапы появятся на базе межвузовского кампуса в Челябинске, передает корреспондент URA.RU.

«Мы реализуем масштабный проект межуниверситетского кампуса, где новые идеи будут трансформироваться в успешные проекты экономики. На площадках кампуса будут создаваться высокотехнологичные компании. Пусть небольшие, но скорее всего их будут создавать сами студенты. Но мы знаем, что в мире это востребовано, и именно такие компании дадут новый импульс развития», — заявил Текслер.

Примерно половину территории на площадке кампуса Южно-Уральского и Челябинского госуниверситетов будет отведено под размещение гостиниц и общежитий. Также объект будет состоять из учебных зданий, коворкингов, лабораторий, конгресс-холла, технопарка.

«Строительство такой инфраструктуры в Челябинской области — это важная часть развития вузов и самого региона. Это не просто общежитие. Кампус — это точка притяжения для студентов и молодых ученых из других городов России, где они смогут реализовать свои идеи», — отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

На стройку будет выделен федеральный бюджетный грант в размере восьми миллиардов рублей, оставшиеся средства инвестирует банк. Проект будет готов к началу 2023 года. Следом начнется строительство. Сдать объект власти планируют на рубеже 2024—2025 годов.

Для того, чтобы Россия не теряла технологического лидерства на мировой арене, стране необходимы молодые научные кадры. В 2022 году, согласно указу президента России Владимира Путина, стартовало десятилетие науки, благодаря которому будут найдены важнейшие технологические решения задач развития страны.

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Губернатор области Алексей Текслер заявил 5 октября о создании в регионе новых высокотехнологичных предприятий. По словам главы региона, новые стартапы появятся на базе межвузовского кампуса в Челябинске, передает корреспондент URA.RU. «Мы реализуем масштабный проект межуниверситетского кампуса, где новые идеи будут трансформироваться в успешные проекты экономики. На площадках кампуса будут создаваться высокотехнологичные компании. Пусть небольшие, но скорее всего их будут создавать сами студенты. Но мы знаем, что в мире это востребовано, и именно такие компании дадут новый импульс развития», — заявил Текслер. Примерно половину территории на площадке кампуса Южно-Уральского и Челябинского госуниверситетов будет отведено под размещение гостиниц и общежитий. Также объект будет состоять из учебных зданий, коворкингов, лабораторий, конгресс-холла, технопарка. «Строительство такой инфраструктуры в Челябинской области — это важная часть развития вузов и самого региона. Это не просто общежитие. Кампус — это точка притяжения для студентов и молодых ученых из других городов России, где они смогут реализовать свои идеи», — отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. На стройку будет выделен федеральный бюджетный грант в размере восьми миллиардов рублей, оставшиеся средства инвестирует банк. Проект будет готов к началу 2023 года. Следом начнется строительство. Сдать объект власти планируют на рубеже 2024—2025 годов. Для того, чтобы Россия не теряла технологического лидерства на мировой арене, стране необходимы молодые научные кадры. В 2022 году, согласно указу президента России Владимира Путина, стартовало десятилетие науки, благодаря которому будут найдены важнейшие технологические решения задач развития страны.
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