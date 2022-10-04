Стоимость возведения межвузовского кампуса в Челябинске стала выше на 2,7 млрд рублей. Как сообщил на презентации проекта заместитель министра образования региона Виталий Литке, в итоге строительство объекта обойдется в 16,7 млрд рублей.
«Стоимость строительства межуниверситетского кампуса увеличилась до 16,7 млрд рублей. Все дорожает», — рассказал Литке в резиденции губернатора.
Глава региона Алексей Текслер сообщил собравшимся, что решен земельный вопрос. Также проведены геологические изыскания. После подписания концессионного соглашения с банком ВТБ 5 октября проект, уверен губернатор, получит новый импульс. На стройку будет выделен федеральный бюджетный грант в размере восьми миллиардов рублей, оставшиеся средства инвестирует банк. Проект будет готов к началу 2023 года. Следом начнется строительство. Сдать объект власти планируют на рубеже 2024—2025 годов.
Примерно половину территории на площадке кампуса Южно-Уральского и Челябинского госуниверситетов будет отведено под размещение гостиниц и общежитий. Также объект будет состоять из учебных зданий, коворкингов, лабораторий, конгресс-холла, технопарка. Часть пространства отведут под помещения социально-культурного назначения: бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс и амфитеатр.
Развитие науки и научных исследований в РФ является приоритетом ближайшего десятилетия. Власти страны планируют развивать соответствующую инфраструктуру. Промежуточная цель — популяризация научных изысканий, конечный результат — развитие технологического лидерства и рост экономики страны.
Стоимость возведения межвузовского кампуса в Челябинске стала выше на 2,7 млрд рублей. Как сообщил на презентации проекта заместитель министра образования региона Виталий Литке, в итоге строительство объекта обойдется в 16,7 млрд рублей. «Стоимость строительства межуниверситетского кампуса увеличилась до 16,7 млрд рублей. Все дорожает», — рассказал Литке в резиденции губернатора. Глава региона Алексей Текслер сообщил собравшимся, что решен земельный вопрос. Также проведены геологические изыскания. После подписания концессионного соглашения с банком ВТБ 5 октября проект, уверен губернатор, получит новый импульс. На стройку будет выделен федеральный бюджетный грант в размере восьми миллиардов рублей, оставшиеся средства инвестирует банк. Проект будет готов к началу 2023 года. Следом начнется строительство. Сдать объект власти планируют на рубеже 2024—2025 годов. Примерно половину территории на площадке кампуса Южно-Уральского и Челябинского госуниверситетов будет отведено под размещение гостиниц и общежитий. Также объект будет состоять из учебных зданий, коворкингов, лабораторий, конгресс-холла, технопарка. Часть пространства отведут под помещения социально-культурного назначения: бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс и амфитеатр. Развитие науки и научных исследований в РФ является приоритетом ближайшего десятилетия. Власти страны планируют развивать соответствующую инфраструктуру. Промежуточная цель — популяризация научных изысканий, конечный результат — развитие технологического лидерства и рост экономики страны.