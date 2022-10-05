Пермяки запечатлели на дачном участке редкое животное. Фото

Пермяки обнаружили на своем дачном участке белку-летягу

06 октября 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

Пермяки встретили белку-летягу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермяки на своем дачном участке сфотографировали пушистое животное и выложили фотографию городской паблик. Подписчики предположили, что на фото — белка-летяга. «На просторах Пермского края обитают интересные и забавные зверьки! На дачном участке замечена такая прелесть. Кто говорит — шиншилла, а кто — белка-летяга. А вы как думаете?», — написала Евгения Моисеева в группе «Мой город Пермь!» в соцсети «ВКонтакте». Пермяки отметили, что видели таких зверьков в Кунгурском районе, в Левшино. Она из подписчиц отметила, что белки-летяги обычно днем появляются, если надо кормить потомство. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском саду нашли гигантского африканcкого моллюска. Речь — о гигантской ахатине. Белка-летяга забежала на дачный участок Евгения Моисеева в паблике «Мой город Пермь!» / vk.com

Пермяки на своем дачном участке сфотографировали пушистое животное и выложили фотографию городской паблик. Подписчики предположили, что на фото — белка-летяга. «На просторах Пермского края обитают интересные и забавные зверьки! На дачном участке замечена такая прелесть. Кто говорит — шиншилла, а кто — белка-летяга. А вы как думаете?», — написала Евгения Моисеева в группе «Мой город Пермь!» в соцсети «ВКонтакте». Пермяки отметили, что видели таких зверьков в Кунгурском районе, в Левшино. Она из подписчиц отметила, что белки-летяги обычно днем появляются, если надо кормить потомство. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском саду нашли гигантского африканcкого моллюска. Речь — о гигантской ахатине.