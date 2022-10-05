05 октября 2022

Пермяки запечатлели на дачном участке редкое животное. Фото

Пермяки обнаружили на своем дачном участке белку-летягу
© Служба новостей «URA.RU»
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Лес. Тюмень, сосны, лес, сосновый бор, природа
Пермяки встретили белку-летягу Фото:

Пермяки на своем дачном участке сфотографировали пушистое животное и выложили фотографию городской паблик. Подписчики предположили, что на фото — белка-летяга.

«На просторах Пермского края обитают интересные и забавные зверьки! На дачном участке замечена такая прелесть. Кто говорит — шиншилла, а кто — белка-летяга. А вы как думаете?», — написала Евгения Моисеева в группе «Мой город Пермь!» в соцсети «ВКонтакте».

Пермяки отметили, что видели таких зверьков в Кунгурском районе, в Левшино. Она из подписчиц отметила, что белки-летяги обычно днем появляются, если надо кормить потомство.

Ранее URA.RU сообщало, что в пермском саду нашли гигантского африканcкого моллюска. Речь — о гигантской ахатине.

Белка-летяга забежала на дачный участок

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Пермяки на своем дачном участке сфотографировали пушистое животное и выложили фотографию городской паблик. Подписчики предположили, что на фото — белка-летяга. «На просторах Пермского края обитают интересные и забавные зверьки! На дачном участке замечена такая прелесть. Кто говорит — шиншилла, а кто — белка-летяга. А вы как думаете?», — написала Евгения Моисеева в группе «Мой город Пермь!» в соцсети «ВКонтакте». Пермяки отметили, что видели таких зверьков в Кунгурском районе, в Левшино. Она из подписчиц отметила, что белки-летяги обычно днем появляются, если надо кормить потомство. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском саду нашли гигантского африканcкого моллюска. Речь — о гигантской ахатине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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