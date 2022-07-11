11 июля 2022

В пермском саду нашли гигантского африканcкого моллюска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Некоммерческая организация «Благое дело». Свердловская область, Верх-Нейвинский, сад, благое дело
Редкого для пермского климата моллюска нашли экоактивисты во время обхода Сада Соловьев Фото:

Жители Перми обнаружили улитку, родиной которой является Восточная Африка. Редкого для уральского климата моллюска нашли экоактивисты во время утреннего обхода Сада Соловьев у речки Уинки.

«Зеленый патруль обнаружил у тропы огромную улитку. Вероятно, это Ахатина», сообщили экоактивисты в официальной группе Сада Соловьев в соцсети «Вконтакте».

По данным «Википедии», родина ахатины гигантской — прибрежная часть Восточной Африки, где высокие температуры сочетаются с высокой влажностью. В настоящее время этот моллюск встречается в южной Эфиопии, южном Сомали, Кении, Танзании и северном Мозамбике. В России, где выживание ахатин по климатическим условиям в природе невозможно, они часто содержатся в качестве домашних животных.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае засняли краснокнижную безногую ящерицу. Видео с ней выложило краевое министерство природных ресурсов.

Африканский моллюск сидел на листе обычного лопуха
Фото:

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Жители Перми обнаружили улитку, родиной которой является Восточная Африка. Редкого для уральского климата моллюска нашли экоактивисты во время утреннего обхода Сада Соловьев у речки Уинки. «Зеленый патруль обнаружил у тропы огромную улитку. Вероятно, это Ахатина», сообщили экоактивисты в официальной группе Сада Соловьев в соцсети «Вконтакте». По данным «Википедии», родина ахатины гигантской — прибрежная часть Восточной Африки, где высокие температуры сочетаются с высокой влажностью. В настоящее время этот моллюск встречается в южной Эфиопии, южном Сомали, Кении, Танзании и северном Мозамбике. В России, где выживание ахатин по климатическим условиям в природе невозможно, они часто содержатся в качестве домашних животных. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае засняли краснокнижную безногую ящерицу. Видео с ней выложило краевое министерство природных ресурсов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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