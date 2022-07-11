В пермском саду нашли гигантского африканcкого моллюска. Фото

12 июля 2022 в 10:55 Размер текста - 17 +

Редкого для пермского климата моллюска нашли экоактивисты во время обхода Сада Соловьев Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Перми обнаружили улитку, родиной которой является Восточная Африка. Редкого для уральского климата моллюска нашли экоактивисты во время утреннего обхода Сада Соловьев у речки Уинки. «Зеленый патруль обнаружил у тропы огромную улитку. Вероятно, это Ахатина», сообщили экоактивисты в официальной группе Сада Соловьев в соцсети «Вконтакте». По данным «Википедии», родина ахатины гигантской — прибрежная часть Восточной Африки, где высокие температуры сочетаются с высокой влажностью. В настоящее время этот моллюск встречается в южной Эфиопии, южном Сомали, Кении, Танзании и северном Мозамбике. В России, где выживание ахатин по климатическим условиям в природе невозможно, они часто содержатся в качестве домашних животных. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае засняли краснокнижную безногую ящерицу. Видео с ней выложило краевое министерство природных ресурсов. Африканский моллюск сидел на листе обычного лопуха Фото: группа «Сад Соловьев у речки Уинки» в соцсети «Вконтакте» Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Жители Перми обнаружили улитку, родиной которой является Восточная Африка. Редкого для уральского климата моллюска нашли экоактивисты во время утреннего обхода Сада Соловьев у речки Уинки. «Зеленый патруль обнаружил у тропы огромную улитку. Вероятно, это Ахатина», сообщили экоактивисты в официальной группе Сада Соловьев в соцсети «Вконтакте». По данным «Википедии», родина ахатины гигантской — прибрежная часть Восточной Африки, где высокие температуры сочетаются с высокой влажностью. В настоящее время этот моллюск встречается в южной Эфиопии, южном Сомали, Кении, Танзании и северном Мозамбике. В России, где выживание ахатин по климатическим условиям в природе невозможно, они часто содержатся в качестве домашних животных. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае засняли краснокнижную безногую ящерицу. Видео с ней выложило краевое министерство природных ресурсов.