В Челябинске при установке ларька раздавили две легковушки. Фото, видео

06 октября 2022 в 12:34 Размер текста - 17 +

Киоск пытались установить на улице Салавата Юлаева (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске попытка под покровом ночи установить очередной ларек под окнами жилого дома закончилась раздавленными машинами и оборванными проводами. О ЧП на улице Салавата Юлаева сообщили 6 октября местные жители. Огромный киоск, при попытке поднять его и установить на новое место, перевесил автокран. Кабина крана повисла в воздухе, а сам он придавил противовесом легковой автомобили на парковке. Сам ларек «приземлился» буквально в паре метров от торца стены многоэтажки. Как сообщили изданию 74.ru в УМВД по Челябинску, в отдел полиции Курчатовского района поступило заявление хозяйки легкового автомобиля. Сейчас кран и покалеченные легковушки уже убрали с места происшествия. Видео: Андрей Миронов, группа «Наш Челябинск» в «ВК» Так выглядели легковушки после того, как отогнали автокран

В Челябинске попытка под покровом ночи установить очередной ларек под окнами жилого дома закончилась раздавленными машинами и оборванными проводами. О ЧП на улице Салавата Юлаева сообщили 6 октября местные жители. Огромный киоск, при попытке поднять его и установить на новое место, перевесил автокран. Кабина крана повисла в воздухе, а сам он придавил противовесом легковой автомобили на парковке. Сам ларек «приземлился» буквально в паре метров от торца стены многоэтажки. Как сообщили изданию 74.ru в УМВД по Челябинску, в отдел полиции Курчатовского района поступило заявление хозяйки легкового автомобиля. Сейчас кран и покалеченные легковушки уже убрали с места происшествия. Видео: Андрей Миронов, группа «Наш Челябинск» в «ВК»