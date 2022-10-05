05 октября 2022

В Челябинске при установке ларька раздавили две легковушки. Фото, видео

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Снос несанкционированных торговых объектов, киосков. Челябинск, погрузка, минирынок, демонтаж киоска
Киоск пытались установить на улице Салавата Юлаева (фото из архива) Фото:

В Челябинске попытка под покровом ночи установить очередной ларек под окнами жилого дома закончилась раздавленными машинами и оборванными проводами. О ЧП на улице Салавата Юлаева сообщили 6 октября местные жители.

Огромный киоск, при попытке поднять его и установить на новое место, перевесил автокран. Кабина крана повисла в воздухе, а сам он придавил противовесом легковой автомобили на парковке. Сам ларек «приземлился» буквально в паре метров от торца стены многоэтажки.

Как сообщили изданию 74.ru в УМВД по Челябинску, в отдел полиции Курчатовского района поступило заявление хозяйки легкового автомобиля. Сейчас кран и покалеченные легковушки уже убрали с места происшествия.

Видео: Андрей Миронов, группа «Наш Челябинск» в «ВК»

Так выглядели легковушки после того, как отогнали автокран

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В Челябинске попытка под покровом ночи установить очередной ларек под окнами жилого дома закончилась раздавленными машинами и оборванными проводами. О ЧП на улице Салавата Юлаева сообщили 6 октября местные жители. Огромный киоск, при попытке поднять его и установить на новое место, перевесил автокран. Кабина крана повисла в воздухе, а сам он придавил противовесом легковой автомобили на парковке. Сам ларек «приземлился» буквально в паре метров от торца стены многоэтажки. Как сообщили изданию 74.ru в УМВД по Челябинску, в отдел полиции Курчатовского района поступило заявление хозяйки легкового автомобиля. Сейчас кран и покалеченные легковушки уже убрали с места происшествия. Видео: Андрей Миронов, группа «Наш Челябинск» в «ВК»
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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