В Челябинске попытка под покровом ночи установить очередной ларек под окнами жилого дома закончилась раздавленными машинами и оборванными проводами. О ЧП на улице Салавата Юлаева сообщили 6 октября местные жители.
Огромный киоск, при попытке поднять его и установить на новое место, перевесил автокран. Кабина крана повисла в воздухе, а сам он придавил противовесом легковой автомобили на парковке. Сам ларек «приземлился» буквально в паре метров от торца стены многоэтажки.
Как сообщили изданию 74.ru в УМВД по Челябинску, в отдел полиции Курчатовского района поступило заявление хозяйки легкового автомобиля. Сейчас кран и покалеченные легковушки уже убрали с места происшествия.
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