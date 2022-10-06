Диетолог Гинзбург развеял миф о хранении молока с долгим сроком годности

Диетолог Гинзбург: ультрапастеризованное молоко можно хранить после вскрытия всего пару дней

07 октября 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

Ультрапастеризованное молоко хранится не дольше обычного после вскрытия Фото: Анна Майорова © URA.RU Ультрапастеризованное молоко с длительным сроком годности нельзя хранить после вскрытия более двух дней. Такое молоко не хуже обычного по составу и отличается от свежего молока лишь тем, что в нем убиты все бактерии, что не дает продукту быстро портиться в закрытом состоянии. Об этом URA.RU рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Если вы открыли ультрапастеризованное молоко, то дальше будет все как обычно. Его надо за день, за два использовать или хранить в холодильнике. После вскрытия никакие шесть месяцев молоко не простоит. В противном случае оно сгниет», — сказал Михаил Гинзбург. В связи с этим, диетолог не уверен, что в ультрапастеризованном молоке есть смысл. «Здесь важен вопрос, а зачем оно нужно, если после вскрытия хранится всего пару дней. Можно купить свежее молоко с коротким сроком годности. Или молоко, приготовленное более привычными методами пастеризации с годностью до 3-4 недель. В нем тоже нет микроорганизмов, но им туда легче попасть», — пояснил врач. По словам Гинзбурга, ультрапастеризованное молоко по составу ничем не отличается от обычного и вреднее его. «Многие не считают, что молоко может храниться шесть месяцев, при этом оставаться молоком. Якобы из него все вывели, и это уже не молоко, а белая субстанция, где нет ничего полезного. Но все-таки это молоко. Вообще, молоко портится либо от того, что подвергается бактериальному осеменению, либо там размножаются бактерии, которые в нем исходно были. И все способы, увеличивающие срок хранения молока направлены на то, что поубивать все бактерии и не дать новым появится, либо задержать их рост», — подытожил Гинзбург. Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в беседе с URA.RU сравнила разные виды молока. По ее словам, коровье и козье молоко намного полезнее растительного, поскольку они обладают достаточным количеством белка и кальция. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ультрапастеризованное молоко с длительным сроком годности нельзя хранить после вскрытия более двух дней. Такое молоко не хуже обычного по составу и отличается от свежего молока лишь тем, что в нем убиты все бактерии, что не дает продукту быстро портиться в закрытом состоянии. Об этом URA.RU рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Если вы открыли ультрапастеризованное молоко, то дальше будет все как обычно. Его надо за день, за два использовать или хранить в холодильнике. После вскрытия никакие шесть месяцев молоко не простоит. В противном случае оно сгниет», — сказал Михаил Гинзбург. В связи с этим, диетолог не уверен, что в ультрапастеризованном молоке есть смысл. «Здесь важен вопрос, а зачем оно нужно, если после вскрытия хранится всего пару дней. Можно купить свежее молоко с коротким сроком годности. Или молоко, приготовленное более привычными методами пастеризации с годностью до 3-4 недель. В нем тоже нет микроорганизмов, но им туда легче попасть», — пояснил врач. По словам Гинзбурга, ультрапастеризованное молоко по составу ничем не отличается от обычного и вреднее его. «Многие не считают, что молоко может храниться шесть месяцев, при этом оставаться молоком. Якобы из него все вывели, и это уже не молоко, а белая субстанция, где нет ничего полезного. Но все-таки это молоко. Вообще, молоко портится либо от того, что подвергается бактериальному осеменению, либо там размножаются бактерии, которые в нем исходно были. И все способы, увеличивающие срок хранения молока направлены на то, что поубивать все бактерии и не дать новым появится, либо задержать их рост», — подытожил Гинзбург. Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в беседе с URA.RU сравнила разные виды молока. По ее словам, коровье и козье молоко намного полезнее растительного, поскольку они обладают достаточным количеством белка и кальция.