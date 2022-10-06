Из-за санкций власти скорректируют скандальный проект к 300-летию Перми

Пермские власти из-за санкций отказались от сотрудничества с немецким поставщиком для строительства художественной галереи

06 октября 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Махонин также проинспектировал строительство и других объектов к юбилею Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Для остекления нового здания пермской художественной галереи будут искать нового поставщика из России или Китая. Ранее планировалось сделать заказ в Германии, однако из-за западных санкций в отношении РФ от этого отказались. Об этом сообщается в telegram-канале губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. «Строительство нового здания галереи идет в графике. Витражное остекление для фасадов планировалось заказать в Германии. Конечно, сейчас мы ничего заказывать там не будем. Прорабатываем варианты с производителями из России и Китая», — пишет глава региона в Telegram. По его словам на общий панорамный вид на Каму это не повлияет. Строительство нового здания галереи власти планировали уже давно, но к стройке приступили только в 2021 году. Летом текущего года пермские власти попросили правительство РФ помочь с финансированием проекта из-за его удорожания. Возведением галереи занимается турецкая фирма «Лимакмаращстрой». Ранее компания уже построила в Перми ТЦ «iMall Эспланада». Также Махонин проинспектировал и другие проекты к юбилею столицы Прикамья. К ноябрю должны завершиться монолитные работы на стройплощадке Краевой музыкальной школы для одаренных детей. На объекте уже началось строительство спортивного стадиона. В КДЦ Перми вскоре приступят к отделке. Реконструкцию центра завершат в апреле 2023 года.

Для остекления нового здания пермской художественной галереи будут искать нового поставщика из России или Китая. Ранее планировалось сделать заказ в Германии, однако из-за западных санкций в отношении РФ от этого отказались. Об этом сообщается в telegram-канале губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. «Строительство нового здания галереи идет в графике. Витражное остекление для фасадов планировалось заказать в Германии. Конечно, сейчас мы ничего заказывать там не будем. Прорабатываем варианты с производителями из России и Китая», — пишет глава региона в Telegram. По его словам на общий панорамный вид на Каму это не повлияет. Строительство нового здания галереи власти планировали уже давно, но к стройке приступили только в 2021 году. Летом текущего года пермские власти попросили правительство РФ помочь с финансированием проекта из-за его удорожания. Возведением галереи занимается турецкая фирма «Лимакмаращстрой». Ранее компания уже построила в Перми ТЦ «iMall Эспланада». Также Махонин проинспектировал и другие проекты к юбилею столицы Прикамья. К ноябрю должны завершиться монолитные работы на стройплощадке Краевой музыкальной школы для одаренных детей. На объекте уже началось строительство спортивного стадиона. В КДЦ Перми вскоре приступят к отделке. Реконструкцию центра завершат в апреле 2023 года.