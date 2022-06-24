24 июня 2022

Махонина объявил об удорожании проектов к 300-летию Перми. И попросил денег у Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги. Взятка. Коррупция. Купюры. Банкноты. Челябинск, евро, деньги, рубли, купюры, валюта, взятка, коррупция, банкноты, подкуп
Губернатор Пермского края попросил правительство РФ помочь с финансированием Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил об удорожании стоимости строительства нового здания художественной галереи, краевой музыкальной школы и техникума им. Швецова. На заседании федерального оргкомитета «Пермь-300» во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко 25 июня он попросил Москву помочь с финансированием этих проектов. Трансляция мероприятия проходила в группе в соцсети «ВКонтакте» «Пермский край».

«Просим поддержать удорожание строительства галереи и краевой музыкальной школы и помочь нам с софинансированием», — заявил Махонин. Конкретные цифры он не назвал.

Также он попросил федеральный Минтранс выделить Пермскому краю деньги на строительство тоннелей под Транссибирской магистралью в месте пересечения железной дороги с новой улицей Строителей. «Надеюсь, какие-то решения будут приняты сегодня», — отметил Махонин.

Федерация выделила 1,7 млрд рублей на строительство нового здания художественной галереи. Общая стоимость проекта в декабре 2022 года составляла 6,5 млрд рублей. Здание галереи должно быть построено в 2023 году. В мае Махонин представил проекты к 300-летию Перми министру культуры РФ Ольге Любимовой.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил об удорожании стоимости строительства нового здания художественной галереи, краевой музыкальной школы и техникума им. Швецова. На заседании федерального оргкомитета «Пермь-300» во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко 25 июня он попросил Москву помочь с финансированием этих проектов. Трансляция мероприятия проходила в группе в соцсети «ВКонтакте» «Пермский край». «Просим поддержать удорожание строительства галереи и краевой музыкальной школы и помочь нам с софинансированием», — заявил Махонин. Конкретные цифры он не назвал. Также он попросил федеральный Минтранс выделить Пермскому краю деньги на строительство тоннелей под Транссибирской магистралью в месте пересечения железной дороги с новой улицей Строителей. «Надеюсь, какие-то решения будут приняты сегодня», — отметил Махонин. Федерация выделила 1,7 млрд рублей на строительство нового здания художественной галереи. Общая стоимость проекта в декабре 2022 года составляла 6,5 млрд рублей. Здание галереи должно быть построено в 2023 году. В мае Махонин представил проекты к 300-летию Перми министру культуры РФ Ольге Любимовой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...