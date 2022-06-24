Губернатор Пермского края попросил правительство РФ помочь с финансированием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил об удорожании стоимости строительства нового здания художественной галереи, краевой музыкальной школы и техникума им. Швецова. На заседании федерального оргкомитета «Пермь-300» во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко 25 июня он попросил Москву помочь с финансированием этих проектов. Трансляция мероприятия проходила в группе в соцсети «ВКонтакте» «Пермский край».

«Просим поддержать удорожание строительства галереи и краевой музыкальной школы и помочь нам с софинансированием», — заявил Махонин. Конкретные цифры он не назвал.

Также он попросил федеральный Минтранс выделить Пермскому краю деньги на строительство тоннелей под Транссибирской магистралью в месте пересечения железной дороги с новой улицей Строителей. «Надеюсь, какие-то решения будут приняты сегодня», — отметил Махонин.

Федерация выделила 1,7 млрд рублей на строительство нового здания художественной галереи. Общая стоимость проекта в декабре 2022 года составляла 6,5 млрд рублей. Здание галереи должно быть построено в 2023 году. В мае Махонин представил проекты к 300-летию Перми министру культуры РФ Ольге Любимовой.