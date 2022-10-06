Губернатор Артюхов едет с инспекцией в Лабытнанги

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился в Лабытнанги и Харп, чтобы проверить, как идут работы в школах искусств, проинспектировать дорожные работы и благоустройство. Об этом сообщается в неофициальном telegram-канале властей региона «Пул 89».
«Сегодня [7 октября] Дмитрий Артюхов работает в Лабытнанги и Харпе. Переправа через Обь возобновилась, план у губернатора примерно следующий: оценить темпы работ при реновации общеобразовательной школы Харпа и капремонта школы искусств Лабытнанги. В обеих идет ремонт; проверить итоги дорожных работ и благоустройства», — говорится в сообщении.
Также Артюхов планирует посетить Коми-деревню — ее преобразуют в этнопарк. Глава Ямала хочет во время поездки составить план действий по этим работам.
Ранее губернатор проехался по части Ямала «Честным маршрутом». В ходе него он также проверял благоустройство и дороги.
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