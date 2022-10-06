Губернатор Артюхов едет с инспекцией в Лабытнанги

Губернатор Артюхов отправился в Лабытнанги Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился в Лабытнанги и Харп, чтобы проверить, как идут работы в школах искусств, проинспектировать дорожные работы и благоустройство. Об этом сообщается в неофициальном telegram-канале властей региона «Пул 89».

«Сегодня [7 октября] Дмитрий Артюхов работает в Лабытнанги и Харпе. Переправа через Обь возобновилась, план у губернатора примерно следующий: оценить темпы работ при реновации общеобразовательной школы Харпа и капремонта школы искусств Лабытнанги. В обеих идет ремонт; проверить итоги дорожных работ и благоустройства», — говорится в сообщении.

Также Артюхов планирует посетить Коми-деревню — ее преобразуют в этнопарк. Глава Ямала хочет во время поездки составить план действий по этим работам.

Ранее губернатор проехался по части Ямала «Честным маршрутом». В ходе него он также проверял благоустройство и дороги.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

.